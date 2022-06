Dans un communiqué de presse, eBay a déclaré ouvrir un coffre-fort pour les passionnés de cartes à collectionner. Cet endroit spécial qui s’étend sur 3 000 mètres carrés servira d’espace pour entretenir et protéger les cartes authentifiées. Outre le stockage, les services du coffre-fort s’étendent à la gestion et la vente d’actifs numériques, à l’image des NFT.

Le coffre-fort ultime pour les passionnés de cartes

eBay a construit un coffre-fort unique qui allie des « capacités physiques et numériques » pour les collectionneurs de cartes, selon les explications de la société. Sa structure est composée d’une énorme place de stockage sécurisée 24/7 avec des conditions de préservation optimisées. Par ailleurs, elle abrite un service numérique qui donne aux utilisateurs une possibilité de vendre et d’acheter sans avoir à déplacer le bien.

Dans la même catégorie Les Luxury Stores d’Amazon débarquent en Europe

Le communiqué de presse de la société annonce : « une fois qu'un article est dans le coffre eBay, les ventes instantanées deviennent une réalité avec le transfert de propriété du vendeur à l'acheteur en quelques secondes, et il n'est pas nécessaire de réauthentifier ou d'expédier l'article n'importe où ».

Grâce à cette offre, les collectionneurs n’ont plus besoin de se réunir avec le risque de se faire voler, ou d'abîmer leurs cartes. Le transfert de propriété numérique remplace cette opération et améliore en plus la fluidité de la vente.

Des critères d’éligibilité stricts

L’accès au coffre-fort eBay est exclusivement réservé aux utilisateurs disposant d’un badge. Ils pourront alors parcourir et identifier les cartes. « Pour être éligible, les cartes doivent avoir une valeur de plus de 750 dollars » déclare eBay. D’autre part, le coffre-fort n’accepte que les actifs achetés sur eBay aux États-Unis et reconnus par des plateformes spécialisées.

À partir de 2023, le coffre-fort pourra accueillir d’autres objets de collection ainsi que des produits de luxe. Cela permettra aux collectionneurs d’avoir une « tranquillité d’esprit et un contrôle sans précédent sur leurs actifs ».