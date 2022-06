eBay a annoncé mercredi 22 juin 2022 l’acquisition de KnownOrigin, dans le cadre de sa transition vers le Web3. Alors que les détails financiers de l’opération n’ont pas été communiqués, eBay a indiqué que l’accord inclut la cession de l’ensemble de l’entreprise de NFT et de son équipe.

eBay s’offre un géant du NFT

eBay a confirmé son désir d’investir dans la technologie Web3, en rachetant une grande pointure des NFT, KnownOrigin. Créée à Manchester en 2018, cette entreprise fondée par Andy Gray, David Moore et James Morgan, s’est spécialisée dans la création et le commerce de jetons non fongibles artistiques. À travers l’expérience qu’elle a accumulée au cours des années, la plateforme profitera à eBay dans son projet global d’innovations technologiques.

Dans la même catégorie Doug Herrington devient le PDG des Worldwide Amazon Stores

« eBay est le premier arrêt pour les personnes du monde entier qui recherchent cet ajout parfait à leur collection, difficile à trouver, ou unique. […] Avec cette acquisition, nous resterons un site leader car notre communauté ajoute de plus en plus d'objets de collection numériques » commente Jamie, PDG de l’entreprise.

Il a également salué la qualité et l’inspiration de l’équipe qui correspondent aux attentes d’eBay : « KnownOrigin a constitué un groupe impressionnant, passionné et fidèle d'artistes et de collectionneurs, ce qui en fait un complément parfait à notre communauté de vendeurs et d'acheteurs. Nous sommes impatients d'accueillir ces innovateurs dans la communauté eBay ».

Une opportunité pour attirer une nouvelle vague de créateurs et de collectionneurs de NFT

KnownOrigin s’est également enthousiasmé de l’accord scellé entre les deux entreprises. Son co-fondateur David Moore a déclaré que le moment était venu « de s’associer à une entreprise qui a la portée et l'expérience d'eBay » et que ce partenariat aidera à « attirer une nouvelle vague de créateurs et de collectionneurs de NFT. »

KnownOrigin a permis aux artistes et aux collectionneurs de créer et de vendre des œuvres sous forme d’arts numériques, uniques et authentiques, sécurisés par la Blockchain Ethereum. Avec eBay, ce sera l’occasion « d’amener un tout nouveau public dans ce voyage », ajoute David Moore.