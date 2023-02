En matière de lâcher de lest, eBay suit le mouvement initié par d'autres acteurs de la Tech. Le géant américain du commerce en ligne a annoncé cette semaine vouloir réduire, lui aussi, ses effectifs. Cette annonce intervient après que plusieurs grands noms, comme Microsoft, Zoom, Salesforce ou même Google aient annoncé des mesures similaires... mais de plus grande envergure, avec jusqu'à 12 000 suppressions de postes prévues chez Google.

Dans les documents remplis par eBay auprès de la SEC (US Securities and Exchange Commission), la firme parle pour sa part d'une réduction de 4% de ses effectifs globaux, avec le licenciement d'environ 500 employés en tout, rapporte CNBC. D'après Jamie Iannone, CEO d'eBay, la décision aurait été prise suite à l'analyse minutieuse des tendances macroéconomiques ces derniers mois.

Licencier... pour tenter de gagner en souplesse

D'après le dirigeant du groupe, ce plan de licenciement vise à renforcer les capacités d'eBay pour délivrer une meilleure expérience à ses clients, mais aussi recentrer les efforts de la firme vers les domaines sur lesquels elle peut avoir le plus d'impact.

« Ce qui est important, c'est que ce changement nous donne une marge de manœuvre supplémentaire pour investir et ouvrir de nouveaux postes dans des domaines à fort potentiel - nouvelles technologies, innovations pour les clients et marchés clés -, et pour continuer à nous adapter et à gagner en souplesse en fonction de l'évolution du paysage macroéconomique, du commerce électronique et de la technologie », explique sobrement Jamie Iannone dans un communiqué cité par CNBC.

De manière très concrète, les employés concernés par ces suppressions de postes devraient tous être informés de leur situation dans les prochaines heures, la décision d'eBay ayant été officialisée ce 7 février, avec un début d'entrée en vigueur souhaité sous 24 heures. L'annonce de cette mesure chez eBay a permis à l'action du groupe de gagner brièvement quelques centimes pour monter à 50,63 dollars sur le moment... avant de retomber aujourd'hui à 47,74 dollars.