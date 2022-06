La plateforme d’e-commerce eBay a annoncé, le 16 juin, le lancement de eBay Live. Il s’agit d’une plateforme de shopping permettant aux spectateurs d’acheter des objets de collection présentés lors de diffusions en direct. Le premier événement live se déroulera le 22 juin et proposera des cartes à collectionner.

Acheter des objets de collection en direct sur eBay

Permettre aux collectionneurs et passionnés d’échanger facilement tout en simplifiant les achats. C’est dans cette optique que la place de marché américaine a pensée eBay Live, sa nouvelle plateforme d’achats et de reventes.

Dawn Block, vice-président des Collections, de l’Électronique et de la Maison à eBay, a déclaré dans un communiqué que « eBay a toujours été le site de référence pour les cartes à collectionner et les objets de collection. À mesure que la communauté des collectionneurs s’agrandit, nous proposons une nouvelle plateforme en direct qui combine un environnement attrayant, facile d’utilisation, permettant à notre communauté de se réunir autour d’intérêts et de marchandises communs. Actuellement en version bêta, eBay Live offrira à notre communauté un moyen plus simple, plus divertissant et plus sophistiqué de se connecter, d’acheter et de vendre ».

Pour son premier événement, eBay Live sera présenté par DJ Skee, un expert en cartes de collection, et Jess Mineo, directeur de Bleecker Trading, un magasin spécialisé dans les cartes à collectionner d’équipes sportives. « Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens de communiquer avec nos collègues collectionneurs », explique Jess Mineo, « eBay nous a toujours offert l’incroyable portée d’une plateforme mondiale, et eBay Live nous donne maintenant la possibilité de mettre en valeur notre offre d’une manière plus personnelle et significative ».

En passant par l’application eBay ou en se connectant au site, les utilisateurs pourront interagir avec les deux intervenants grâce à la discussion en direct et des boutons interactifs, à l’image de ce qu’il existe sur les plateformes comme Twitch. Ils auront également la possibilité d’acheter à tout moment les cartes présentées pendant le live : une version plus moderne du télé-achat.

Un coffre-fort pour protéger des cartes à collectionner

Depuis quelque temps, eBay cherche à améliorer ses activités liées aux objets de collection. En ce sens, le géant du commerce en ligne a récemment ouvert un coffre-fort pour cartes à collectionner. Les collectionneurs pourront entreposer leurs cartes, dont la valeur devra être supérieure à 750 dollars, dans les 3000 mètres carrés d’espace prévus à cet effet. Elles seront surveillées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et conservées dans des conditions optimales.

En plus du stockage, eBay offre un service de gestion et de vente d’actifs numériques, à l’instar des NFT. Grâce à lui, les passionnés pourront acquérir de nouvelles cartes sans que celles-ci ne bougent du coffre à l’aide d’un transfert de propriété numérique.

D’autres entreprises lorgnent sur le live shopping

eBay n’est pas la seule entreprise à vouloir capitaliser sur le succès du shopping en direct. Au début de l’année, YouTube a détaillé ses ambitions pour 2022 dans le domaine. La plateforme de vidéo s’était déjà essayée au shopping en direct en 2021 avec quelques créateurs sélectionnés. Les vidéastes pouvaient ajouter des liens vers des produits au cours de leurs lives.

La fonctionnalité avait plutôt plu aux utilisateurs et avait été reconduite en novembre dernier lors d’un événement avec le chef Gordon Ramsay. Celui-ci a généré plus de 2 millions de vues,1,4 million de messages. Cela représente tout autant de clients potentiels qui pourraient se laisser tenter par les produits présentés. Un bon indicateur de l’engouement des utilisateurs pour le live shopping qui n’est autre qu’un éternel recommencement du télé-achat.