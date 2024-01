xAI, la start-up d’intelligence artificielle (IA) fondée par Elon Musk, aurait levé 500 millions de dollars sur son objectif d’1 milliard de dollars. Une nouvelle qui témoigne de l’engouement des investisseurs autour de la technologie.

Les actionnaires de X poussés à investir dans xAI

Début décembre, l’entreprise indiquait auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur financier américain, avoir d’ores et déjà sécurisé 135 millions de dollars auprès de quatre investisseurs non spécifiés. Elle a désormais atteint la moitié de son objectif de financement, rapporte Bloomberg.

Elon Musk a indiqué en novembre que les actionnaires actuels de X obtiendraient 25 % de xAI. Parmi ceux qui ont soutenu le rachat de la plateforme pour 44 milliards de dollars figurent notamment les firmes de capital-risque Sequoia Capital, Andreessen Horowitz et Fidelity Management & Research Co.

Toujours selon le média spécialisé, ces dernières cherchent désormais à bénéficier de la puissance de calcul de xAI dans la transaction, certaines entreprises de leur portfolio souhaitant développer des fonctionnalités d’IA avancées. La start-up viserait une valorisation entre 15 milliards à 20 milliards de dollars, mettant en évidence l’enthousiasme des investisseurs autour de l’IA générative, nouvelle poule aux œufs d’or de la Silicon Valley.

Dans une réponse publiée sur X, Elon Musk a toutefois expliqué que ces informations étaient erronées. D’après lui, xAI ne cherche pas de financement pour le moment.

Étroite collaboration avec les autres entreprises de Musk

xAI a vu le jour en juillet dernier. Ses équipes sont composées de vétérans du secteur de l’IA, notamment des anciens de DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter et Tesla. Ils ont travaillé sur des projets tels que l’AlphaCode de DeepMind et les grands modèles de langage GPT-3.5 et GPT-4.

La société a lancé sa propre IA conversationnelle, concurrente de ChatGPT ou de Google Bard, baptisée Grok. Elle est directement connectée à X, ce qui lui confère un « avantage considérable par rapport aux autres modèles » s’appuyant sur d’anciennes archives de données Internet, a confié Elon Musk.

Grok est disponible pour les abonnés à l’offre X Premium. Contrairement à ses rivaux, l’agent conversationnel de xAI a été confectionné pour répondre avec humour et sarcasme aux questions des internautes. L’entreprise assure qu’il répond à de nombreuses questions proscrites sur les autres chatbots.

Sur son site, xAI explique qu’en plus de collaborer avec X, elle va également travailler en étroite collaboration avec Tesla.