Hewlett Packard Enterprise (HPE) a officialisé le 9 janvier, le rachat du fabricant américain d’équipements de télécommunications Juniper Networks. HPE va débourser 14 milliards de dollars afin de bénéficier de l’expertise de Juniper Networks dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et des réseaux sans fil.

Avec les solutions IA de Juniper Networks, HPE veut améliorer son offre réseau

Les deux entreprises se sont accordées sur le rachat des actions de Juniper Networks pour le prix de 40 dollars, en hausse de 32 % par rapport à sa valeur actuelle. Alors qu’il était évoqué un prix de vente de 13 milliards de dollars, l’entreprise spécialisée dans les équipements télécoms a réussi à négocier un milliard de dollars supplémentaires.

Il faut dire que HPE était très intéressé d’acquérir Juniper Networks, lui qui est un habitué des rachats en tout genre. Il s’agit de la vingt-sixième acquisition du groupe depuis qu’il s’est séparé de la société Helwett Packard dans le cadre d’un projet de scission initié en 2015. Cette acquisition souligne les ambitions d’HPE qui cherche à élargir son offre en lien avec les réseaux, en s’appuyant notamment sur l’intelligence artificielle.

Fondée en 1996, Juniper Networks propose des équipements réseau, principalement des routeurs et des commutateurs aux entreprises. Depuis 2019, elle possède Mist Systems, une société connue pour avoir développé une technologie de réseau sans fil local en ayant recours au machine learning. Cette solution permet de fiabiliser les connexions WiFi et les services de localisation proposée par sa société mère. Aussi, l’entreprise a mis au point un assistant virtuel à destination du service clientèle. En rachetant Juniper Networks, HPE compte bien exploiter ces outils pour améliorer son offre.

« Cette acquisition représente un point d’inflexion important dans l’industrie et va changer la dynamique du marché des réseaux et offrir aux clients et partenaires une nouvelle alternative qui répond à leurs demandes les plus exigeantes », a déclaré le PDG de HPE, Antonio Neri. Le CEO de Juniper Networks, Rami Rahim, va rejoindre Hewlett Packard Enterprise et dirigera l’activité réseau du groupe. L’opération devrait être finalisée à la fin de cette année, ou bien au début de l’année 2025, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires.