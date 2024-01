Hewlett Packard Enterprise (HPE) est actuellement en pourparlers dans le but d’acquérir Juniper Networks, un fabricant américain d’équipements de télécommunications. L’opération serait évaluée à 13 milliards de dollars et permettrait à HPE de renforcer ses offres en lien avec l’intelligence artificielle (IA). Une acquisition axée sur l’intelligence artificielle et le ...

Hewlett Packard Enterprise (HPE) est actuellement en pourparlers dans le but d’acquérir Juniper Networks, un fabricant américain d’équipements de télécommunications. L’opération serait évaluée à 13 milliards de dollars et permettrait à HPE de renforcer ses offres en lien avec l’intelligence artificielle (IA). Une acquisition axée sur l’intelligence artificielle et le cloud Un accord entre les deux sociétés pourrait être annoncé cette semaine, selon les informations de Reuters et du Wall Street Journal, à moins que les négociations n’aboutissent pas. Il s’agirait de la vingt-sixième acquisition du groupe depuis qu’il s’est séparé de la société Hewlett-Packard après un projet de scission initié en 2015. Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles. L’entreprise Juniper Networks, basé à Sunnyvale, en Californie, est connue pour vendre des équipements réseau, principalement des routeurs et des commutateurs aux entreprises. Elle propose également des services de sécurité des réseaux, tout comme HPE qui avait acquis Scytale en 2020 pour se renforcer dans ce domaine. Depuis 2019, la société possède aussi Mist Systems. Cette entité a développé une technologie de réseau sans fil local ayant recours à l’intelligence artificielle pour fiabiliser les connexions WiFi et les services de localisation. En parallèle, Juniper Networks exploite un assistant virtuel développé par Mist Systems pour fournir des informations et des recommandations détaillées aux employés du service clientèle et mieux accompagner ses clients en difficulté. Une telle acquisition permettrait de faire un pas de plus dans l’intelligence artificielle. L’année dernière, la firme avait annoncé le déploiement d’un service cloud conçu pour alimenter des modèles d’intelligence artificielle performants. L’expertise de Juniper Networks et celle de sa filiale pourraient lui permettre d’améliorer cette offre. À l’annonce de cette possible acquisition, l’action de HPE a chuté de 7,7 %, tandis que celle de Juniper Networks a bondi de 21 %, portant sa valeur marchande à 9,5 milliards de dollars. Si l’accord entre les deux entités venait à aboutir, il s’agirait d’une acquisition importante dans le secteur de la tech. En septembre, un des rivaux de Juniper Network et HPE, Cisco Systems, avait racheté Splunk, une société américaine proposant des logiciels autour du big data. Cisco a déboursé pas moins de 28 milliards de dollars pour finaliser l’opération et de franchir un cap dans la cybersécurité, un secteur dans lequel elle compte bien se démarquer.