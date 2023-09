Pour la somme de 28 milliards de dollars, Cisco a annoncé le rachat de Splunk, une société américaine proposant des logiciels autour du big data, le 21 septembre. Cette acquisition, ...

Pour la somme de 28 milliards de dollars, Cisco a annoncé le rachat de Splunk, une société américaine proposant des logiciels autour du big data, le 21 septembre. Cette acquisition, la plus importante de toute l’histoire de l’entreprise, doit lui permettre de proposer à ses clients une offre cohérente en matière de cybersécurité.

Une acquisition record pour une meilleure stabilité financière et le franchissement d’un nouveau cap

Cisco reste un habitué des acquisitions. Ces dernières années, la firme a récupéré Exablaze, une entreprise australienne spécialisée dans la construction d’équipements à très faible latence, ainsi qu’un spécialiste de la surveillance de réseau, ThousandEyes. Toutefois, le rachat de Splunk devient la plus grosse opération jamais réalisée par le géant américain, loin devant son acquisition de Scientific Atlanta pour 7 milliards de dollars en 2005.

En obtenant Splunk, l’entreprise a fixé un prix de 157 dollars par action, voyant sa valorisation grimper de 30 %. Selon le communiqué de l’entreprise, 4 milliards de dollars de revenus annuels supplémentaires sont attendus suite à ce rachat. Plus qu’à la recherche d’une plus-value financière, Cisco cherche à devenir un acteur crédible dans le domaine de la cybersécurité. Comme l’a indiqué son PDG, Chuck Robbins, « cette acquisition contribuera à aider les organisations à améliorer leur résilience numérique et accélérera la stratégie de Cisco visant à tout connecter en toute sécurité ».

Fondée en 2003, Splunk est utilisée par les entreprises pour passer au crible de grandes quantités de données. Ses logiciels collectent et analyse ces données puis proposent un rapport facile à comprendre, mettant en avant leurs caractéristiques principales. Cela permet, par exemple, de détecter d’éventuelles menaces susceptibles d’affecter les activités de leurs clients.

L’intelligence artificielle pour doper l’offre cyber de Cisco

Ces derniers mois, la multinationale dirigée par Gary Steele a présenté sa gamme Splunk AI. Grâce à l’intelligence artificielle, l’entreprise a mis au point une série d’outils, dont un assistant conversationnel s’inspirant de ChatGPT et consorts, pour doper ses logiciels déjà existants. Ce point intéresse tout particulièrement Cisco qui compte bien utiliser cette technologie pour se démarquer de ses concurrents sur le marché de la cybersécurité.

Une fois l’acquisition finalisée, Gary Steele devrait rejoindre l’équipe de direction de Cisco. Ce dernier a déclaré qu’ensemble, les deux entités « formeront un leader mondial en matière de sécurité et d’observabilité qui exploite la puissance des données et de l’IA pour fournir d’excellents résultats aux clients et transformer le secteur ».