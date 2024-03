28 milliards de dollars (soit un peu moins de 26 milliards d’euros), c’est la somme que Cisco vient de débourser pour racheter la société américaine Splunk, spécialisée dans le développement de logiciels de recherche, mais aussi dans l’élaboration de systèmes de suivi et d’analyse des données machine. Validée la semaine dernière par la Commission européenne, cette acquisition avait initialement été annoncée en septembre 2023.

Elle constitue à ce stade le plus gros investissement jamais consenti par Cisco pour le rachat d’une entreprise. Un investissement qui devrait permettre au géant californien de renforcer ses positions et son expertise, mais aussi d’élargir ses domaines de compétences, notamment en matière de cybersécurité.

« Nous sommes ravis d’accueillir officiellement Splunk au sein de Cisco », a commenté Chuck Robbins, le président et CEO du groupe, dans un communiqué partagé pour l’occasion. « En tant que l’un des plus grands éditeurs de logiciels au monde, Cisco a pour objectif de révolutionner la manière dont ses clients exploitent leurs données pour connecter et protéger chaque aspect de leur organisation, tout en contribuant à alimenter et à protéger la révolution de l’intelligence artificielle », a-t-il ajouté.

La cybersécurité en ligne de mire

L’acquisition de Splunk intervient dans un contexte particulier pour Cisco. Le groupe annonçait il y a quelques semaines, en février, le licenciement de 4 000 employés dans le cadre d’une restructuration interne, induite notamment par un chiffre d’affaires en baisse de 6% par rapport au trimestre précédent. Splunk, de son côté, se porte mieux. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 4,22 milliards de dollars en 2023. Une hausse de 15% par rapport à l’année précédente, mais qui ne l’a pas empêché de congédier 7% de ses effectifs en novembre dernier, soit un total de 560 personnes, rappelle L’Usine Digitale.

Fondé en 2003, Splunk s’est notamment spécialisée dans le développement de logiciels de surveillance, de compilation et d’analyse de données machines. Ces solutions permettent de mettre en exergue les problèmes… avant que ces derniers ne puissent causer une interruption du service. Splunk a aussi beaucoup investi dans la mise au point de technologies de cyberprotection.

La société mise notamment sur ses systèmes SIEM voués à la gestion des informations et des événements de sécurité. Ils devraient compléter avantageusement la technologie XDR de Cisco, dédiée à la détection des menaces cyber et aux réponses qui peuvent y être apportées.