Chaque année, les cyberattaques se multiplient et touchent de nouvelles organisations. Les entreprises sont impactées et manquent souvent de ressources compétentes pour faire face à ce nouveau défi : les besoins en recrutement dans le domaine de la cybersécurité n’ont jamais été aussi nombreux. Cependant, pour devenir un expert, il n’est pas toujours facile de trouver la bonne formation. L’École Polytechnique Executive Education organise justement un webinar sur le sujet.

JE M’INSCRIS AU WEBINAR

Se former aux métiers de la cybersécurité

L’Ecole Polytechnique Executive Education vous donne rendez-vous le jeudi 4 avril 2024 à 11h pour une conférence en ligne qui vous permettra de découvrir la formation « Executive MSc in Cybersecurity ». Thomas Heide Clausen, Directeur Académique du programme, explique que « de plus en plus d’entreprises et de professionnels nous sollicitent pour les aider à monter en compétence dans les domaines de la cybersécurité, du numérique, des sciences des données et de l’IA ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Ce programme diplômant répond aux enjeux actuels de la cybersécurité. L’objectif principal est de former des ingénieurs capables de faire face aux besoins du marché du travail d’aujourd’hui et de demain. Dans tous les secteurs d’activité, la digitalisation oblige désormais chaque organisation à anticiper la protection de ses données. En à peine quelques années, la cybersécurité est devenue un élément stratégique et technique central pour les organisations. Vous comprendrez précisément pourquoi en assistant au webinar gratuit du 4 avril 2024.

JE M’INSCRIS AU WEBINAR

Découvrez le programme de l’École Polytechnique Executive Education

Pour élaborer son « Executive MSc in Cybersecurity », l’École Polytechnique Executive Education a travaillé aux côtés des experts en sécurité informatique d’Orange. Accenture est également partenaire de cette formation et complète le panel d’experts. Ce programme diplômant d’excellence permettra aux apprenants de développer leur expertise et de booster leur employabilité dans le secteur. La prochaine rentrée aura lieu en novembre 2024.

Christophe Simonne, chargé de la gouvernance cybersécurité des fournisseurs de l’Intervention chez Orange, et participant de la promotion 1 de l’Executive MSc in Cybersecurity , sera présent lors de ce webinar et partagera son retour d’expérience. Il sera accompagné de Cédric L’Ollivier, Directeur Exécutif Sécurité chez Accenture et Yohann Garcia, Responsable thématique “Nouvelles Technologies & Numérique” à l’Ecole Polytechnique Executive Education. Vous pourrez leur poser toutes vos questions. En vous inscrivant à ce webinar, vous découvrirez notamment les modalités de la formation : le planning, les spécialités (Architecte ou Gouverneur), le tarif, etc.

Pour intégrer « l’Executive MSc in Cybersecurity », les candidats doivent pouvoir justifier de 5 années d’expérience professionnelle dans les métiers de l’informatique. Bref, vous aurez tous les détails en vous inscrivant à ce webinar du 4 avril à 11h !

JE M’INSCRIS AU WEBINAR