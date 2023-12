La valeur de SpaceX continue de grimper. Une nouvelle offre publique d’achat la positionne aux alentours des 175 milliards de dollars, en faisant l’une des start-up les plus valorisées au ...

La valeur de SpaceX continue de grimper. Une nouvelle offre publique d’achat la positionne aux alentours des 175 milliards de dollars, en faisant l’une des start-up les plus valorisées au monde.

Une santé de fer

L’entreprise spatiale d’Elon Musk affiche une santé de fer. Il y a quelques semaines, son PDG annonçait que sa constellation Starlink avait franchi le seuil de rentabilité pour la première fois. SpaceX serait en route pour réaliser un chiffre d’affaires de 9 milliards de dollars cette année, un montant qui devrait atteindre les 15 milliards en 2024.

La société discute désormais d’une offre publique d’achat qui pourrait se situer entre 500 et 750 millions de dollars, rapporte Bloomberg. SpaceX envisage d’offrir des actions à un prix d’environ 95 dollars l’unité. Cela valorise la start-up à 175 milliards de dollars, soit une augmentation de 25 milliards par rapport à cet été.

Les conditions et la taille de l’offre pourraient être modifiées en fonction de l’intérêt manifesté par les vendeurs et les acheteurs initiés. Néanmoins, cette augmentation ferait de SpaceX l’une des 75 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière. À titre de comparaison, les valorisations de T-Mobile, de Nike et de China Mobile se situent entre 176 et 179 milliards de dollars.

L’entreprise spatiale incontournable

La société règne actuellement en maître sur le secteur des lancements, en s’appuyant sur sa fusée réutilisable Falcon 9 et aux capacités plus poussées de Falcon Heavy. Sa dominance est telle qu’elle en est devenue incontournable. Amazon a ravalé sa fierté et fait appel à ses services pour les lancements futurs de plusieurs de ses satellites Kuiper. De même, l’Union européenne s’est tournée vers SpaceX pour la mise en orbite de quatre satellites Galileo.

En parallèle, Starlink compte déjà plus de 5 000 appareils en orbite, et continue de s’étendre à davantage de parties du monde. Grâce à ces différentes sources de revenus, l’entreprise développe son lanceur ultra-lourd Starship, qui a déjà effectué deux vols orbitaux. À terme, il s’agira de la plus puissante fusée jamais mise au point. Elle acheminera des astronautes de la NASA jusqu’à la surface lunaire au cours de la décennie, dans le cadre du programme Artemis.

Aussi, SpaceX transporte des astronautes et du cargo entre la Terre et la Station spatiale internationale, au travers de sa capsule Crew Dragon. Compte tenu de son succès, Elon Musk envisagerait d’introduire sa compagnie en Bourse, un événement qui pourrait se produire dès 2025 ou 2026.