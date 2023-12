Des transformations majeures se profilent chez VMware, à peine quelques jours après la complétion de son acquisition par Broadcom. Le spécialiste des semi-conducteurs prévoit de licencier près de 1 300 ...

Les licenciements ne concernent que le siège social de VMware

Annoncée en mai 2022 pour 61 milliards de dollars, l’opération a rapidement été ciblée par les régulateurs. Après plusieurs concessions auprès des différentes instances, Broadcom a pu compléter le rachat il y a quelques jours, suite au feu vert de la Chine qui a permis de décanter la situation.

Dans une déclaration adressée au service de l’emploi de l’État de la Californie, Broadcom indique que 1 267 postes vont être supprimés au siège social de VMWare à Palo Alto, dans la Silicon Valley. Les licenciements débuteront dès le 26 janvier prochain, selon le document.

Fondée en 1998, VMware est considérée comme un pionnier des programmes de virtualisation, qui ont consolidé les applications et les charges de travail sur un plus petit nombre d’ordinateurs serveurs. Sa solution va devenir centrale dans les opérations logicielles de Broadcom. Hock Tan, son PDG, a aussi annoncé que VMware serait restructurée en quatre unités. Raghu Raghuram, son dirigeant depuis 2021, a quant à lui été démis de ses fonctions.

« Ensemble, nous sommes bien placés pour permettre aux entreprises mondiales d’adopter des environnements de cloud privés et hybrides, en les rendant plus sûrs et plus résilients », a déclaré Hock Tan. L’acquisition s’inscrit dans le cadre d’une diversification de ses activités, la firme ayant également racheté CA Technologies et Symantec.

Une stratégie payante pour Broadcom

Broadcom suit son schéma habituel lors d’acquisitions, qui implique l’élimination des fonctions de soutien afin de réduire les dépenses. La stratégie de son PDG consiste à identifier les entreprises qui détiennent une forte part de marché, mais dont les perspectives de croissance sont limitées. La société est devenue un poids lourd de l’industrie grâce à une série de transactions, qui se concentrent de plus en plus sur les logiciels.

« Broadcom a une longue tradition d’investissement dans les entreprises qu’elle acquiert afin de favoriser une croissance durable et d’accroître la valeur pour les clients, et maintenant que la transaction est conclue, nous pouvons nous mettre à l’œuvre », a indiqué Hock Tan.