Apple vient d’étendre son partenariat avec Amkor, spécialiste américain d’emballage de semi-conducteurs. La marque à la pomme deviendra ainsi le client le plus important de la nouvelle usine de l’entreprise en Arizona, dans laquelle elle va investir 2 milliards de dollars.

Apple comme partenaire privilégié

Le site sera dédié au packaging avancé de semi-conducteurs. Il s’agit de la phase finale du processus de fabrication, durant laquelle les puces individuelles sont encapsulées et protégées dans un boîtier. La production y débutera dans deux ou trois ans, a précisé Amkor. L’entreprise conditionnera et testera les puces destinées à Apple et produites par TSMC dans une usine également située dans l’Arizona. L’État est privilégié par de nombreux acteurs pour leurs usines de semi-conducteurs.

« Partageant le même désir de fabriquer aux États-Unis, Apple et Amkor ont élaboré des plans pour construire la plus grande installation d’emballage avancé externalisée en Amérique », indique la marque à la pomme dans un communiqué de presse.

« Les investissements d’Apple dans la fabrication de pointe s’inscrivent dans le cadre de l’engagement pris par l’entreprise en 2021 d’investir 430 milliards de dollars dans l’économie américaine sur une période de cinq ans », continue-t-elle. Amkor est un partenaire de la firme de Cupertino depuis plus d’une décennie.

L’enjeu hautement stratégique de l’emballage de semi-conducteurs

L’industrie de l’emballage est considérée comme hautement stratégique par l’administration Biden. Elle a récemment présenté un plan à hauteur de 3 milliards de dollars pour la stimuler. Sans packaging localisé, les puces fabriquées aux États-Unis devraient toujours être expédiées en Asie pour y être assemblées, ce qui menacerait la chaîne d’approvisionnement américaine.

Le pays n’abrite que 3 % de la capacité mondiale d’emballage, contre 38 % pour la Chine, indique Bloomberg. Amkor, l’un des leaders du secteur aux côtés d’acteurs asiatiques, joue un rôle central dans les ambitions américaines.

Pour sa nouvelle usine, la firme a fait une demande de subventions en vertu du Chips Act. Cette législation approuvée en 2022 vise à booster la production américaine de semi-conducteurs, en finançant les entreprises qui s’implantent dans le pays. En interne, cette aide est jugée comme « essentielle pour faire avancer le projet d’Amkor ».

Le gouvernement américain, lui, n’a toujours pas accordé de financement, mais devrait s’exécuter très prochainement selon Gina Raimondo, la secrétaire d’État au Commerce.