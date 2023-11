La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé le 17 novembre, sur X, qu’Apple conteste le statut de « contrôleur d’accès » donné par la Commission européenne à l’un ou plusieurs de ses services, au nom du Digital Markets Act (DMA). L’entreprise n’a pas commenté cette décision.

Les six géants du numérique désignés en septembre par la Commission européenne comme contrôlant un service dominant avaient jusqu’au 16 novembre pour rejeter cette décision. Seuls Amazon et Apple n’ont pas explicité publiquement leur position. Si le premier ne semble pas avoir entamé de démarche devant la justice, Apple l’a fait.

@Apple (Cases T-1079/23 & T-1080/23), #Bytedance (#TikTok) (T-1077/23) and #Meta (T-1078/23) have filed cases contesting decisions taken by the @EU_Commission under the #DigitalMarketsAct #DMA #Competition.

