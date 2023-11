Le constructeur automobile français Renault a officiellement lancé sa nouvelle filiale centrée sur les véhicules électriques, baptisée Ampere. Le directeur général de Renault, Luca de Méo, a présenté le 15 novembre, la feuille de route de sa nouvelle division qu’il dirigera, visant à concurrencer les leaders du secteur, l’américain Tesla et le chinois BYD, déjà bien implantés en Europe.

En présentant leur plan d’action, Ampere et Renault avaient pour objectif de convaincre les investisseurs de soutenir une entité prête à se faire une place sur le marché européen des véhicules électriques. Fort de ses 11 000 employés dont plus d’un tiers d’ingénieurs, « Ampere combine le meilleur de deux mondes : l’expérience et la force de frappe d’un constructeur automobile de premier plan et l’agilité et l’innovation d’un nouvel acteur, » souligne Luca De Méo dans un communiqué.

AMPERE, THE EUROPEAN EV CHALLENGER, IS LAUNCHED.​

Born from @renaultgroup , Ampere is here to transform the electric vehicle industry. Our vision is clear: take the lead in Europe and offer high-performance and sustainable vehicles that are accessible to all. pic.twitter.com/8w0kSryjEU

— Ampere (@Ampere) November 8, 2023