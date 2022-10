Renault, déjà bien implanté sur le marché de l'électrique, souhaite aller un cran plus loin en déployant son propre réseau de stations de recharge.

Renault va ouvrir 200 stations de recharge en Europe

D'après les informations relayées par Mobilize, Renault prévoit de créer un gigantesque réseau de stations de recharge pour les véhicules électriques (dont les ventes ont pour la première fois dépassées celles des véhicules diesel), partout à travers l'Europe. En partenariat avec Mobilize, Renault va donc lancer le « Mobilize Fast Charge ». La particularité de ce réseau est qu'il sera accessible à tous les véhicules électriques, quelle que soit leur marque.

En tout, 200 stations de recharge devraient voir le jour en Europe. Renault précise que pendant la recharge, « les automobilistes auront accès à une zone de détente et de services, accessible 24/7 ». Mobilize et Renault (dont les nouveaux moteurs électriques sont fabriqués en Normandie) assurent que ce réseau de stations de recharge va s'appuyer sur un dispositif de recharge innovant « qui permet de limiter l’impact sur le réseau électrique », tout en préservant une puissance élevée lors de recharges simultanées.

Pour réduire l'impact des stations, « le dispositif de recharge s’appuie sur un système de gestion intelligente de l’énergie combinée à un stockage stationnaire utilisant des batteries de véhicules électriques ». Sans surprise, il s'agira d'un réseau de recharge ultrarapide. Le constructeur automobile français précise que « chaque station proposera 6 points de charge pouvant aller jusqu’à 400 kW ».

D'après le communiqué de presse de Mobilize, les stations se trouveront principalement sur des sites du réseau Renault, situés à moins de 5 minutes d’une sortie d’autoroute ou d’une voie rapide. Le réseau devrait être terminé d’ici mi-2024. Sur les 200 stations prévues par Renault, 90 verront le jour en France. Avec de telles caractéristiques, il s'agira probablement de l'un des réseaux les plus puissants d’Europe.

Les conducteurs de véhicules électriques vont pouvoir voyager en toute sérénité, et parcourir l'Europe. Pour Clotilde Delbos, directeur général de Mobilize, « l'un des objectifs de Mobilize est de rendre la mobilité plus propre et plus accessible. Mobilize Fast Charge y contribue directement ». Sans dévoiler le prix que devront payer les usagers, Renault explique que les détenteurs de cartes Mobilize auront droit à des tarifs préférentiels.