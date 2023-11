Ce 16 novembre, Orange lance officiellement son offre d’Internet par satellite. La firme, qui promet le très haut débit à ses clients, vient ainsi marcher sur les plates-bandes d’un certain SpaceX avec Starlink.

Orange complète ses solutions déjà bien garnies

Avec Orange Satellite, l’opérateur français élargit sa gamme d’offre au-delà de la fibre, de l’ADSL, de la 4G et de la 5G. Destiné aux personnes vivant dans des zones reculées, « tout particulièrement aux clients non-éligibles à la fibre et à ceux disposant d’un faible débit ADSL », le réseau offre une connexion allant jusqu’à 200Mbits/s en descendant et 15Mbits/s en montant, assure Orange.

La souscription, lancée en partenariat avec le spécialiste français de l’Internet par satellite Nordnet, est disponible à partir de 49,99 euros mensuels. « Cette offre ne nécessite aucun changement de numéro de téléphone », promet l’entreprise. Elle intègre les appels illimités vers, entre autres, les fixes et mobiles en France métropolitaine.

Suite à leur inscription, les abonnés recevront un kit à installer de manière autonome ou en faisant appel à Nordnet. Celui-ci est proposé à 299 euros pour un achat ou 8 euros par mois en location.

« Nous sommes fiers chez Orange de pouvoir proposer à l’ensemble de nos clients une solution d’accès au très Haut Débit grâce à notre mix technologique. Notre gamme d’offres de connectivité intègre désormais le Satellite, en plus de la 4G et 5G Home, de la fibre et de l’ADSL. Cette nouvelle offre répond aux préoccupations des Français quels que soient leurs besoins en connectivité et cela même dans les zones les plus isolées », commente Jean-François Fallacher, Directeur adjoint, CEO Orange France, dans un communiqué de presse.

En concurrence avec SpaceX, et bientôt Amazon

Pour déployer son réseau, Orange s’appuie sur le satellite Eutelsat Konnect VHTS. Construit par Thales Alenia Space et lancé par une fusée Ariane 5 en 2022, il pèse 6,5 tonnes et mesure 9 mètres de haut. Il s’agit du plus gros satellite européen jamais conçu. « Il fait partie de la nouvelle génération de satellites à propulsion électrique lancés depuis la nouvelle plateforme entièrement électrique construite par Spacebus NEO, avec le soutien financier de l’Agence Spatiale Européenne et du Centre National d’Etudes Spatiales », indique Orange.

Actuellement, la seule autre offre d’Internet par satellite en France est celle de Starlink. En moins de deux ans, elle a conquis environ 10 000 clients sur le territoire. Orange va également devoir concurrencer d’autres géants de la tech, alors qu’Amazon se prépare à lancer sa constellation de satellites Kuiper en orbite basse.