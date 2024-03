Orange Business, branche du plus grand opérateur français dédiée aux services pour les entreprises, a dévoilé ses deux premières offres d’intelligence artificielle (IA) générative. Elle espère que son initiative encouragera notamment les PME à expérimenter la technologie. Pour toutes les entreprises souhaitant passer le cap de l’IA Le géant français ...

Orange Business, branche du plus grand opérateur français dédiée aux services pour les entreprises, a dévoilé ses deux premières offres d’intelligence artificielle (IA) générative. Elle espère que son initiative encouragera notamment les PME à expérimenter la technologie.

Pour toutes les entreprises souhaitant passer le cap de l’IA

Le géant français a présenté ses deux solutions lors de son Summit, organisé ce mardi 19 mars. La première, baptisée « GPU as a service », est destinée aux entreprises déjà matures dans le domaine de l’intelligence artificielle. Elle leur permet de tester et de déployer leurs grands modèles de langage (LLM) via un dispositif reposant sur des accélérateurs d’IA H100 de Nvidia et des équipements HPE au sein de Cloud Avenue, la solution d’informatique dématérialisée d’Orange Business.

La seconde offre, « unique sur le marché » selon le groupe, s’appuie sur un partenariat non exclusif avec la start-up française LightOn. Cette dernière propose une solution complète incluant un moteur de type LLM et une interface métier intuitive. Elle s’adresse aux entreprises de toutes tailles souhaitant passer le cap de l’IA générative, avec « une solution prête à l’emploi adaptable à de nombreux cas d’usage ».

« Les clients peuvent ainsi bénéficier de tout le potentiel de l’IA générative avec un très faible taux d’erreur », promet la société. Les modèles de Mistral AI et Meta pourraient prochainement être intégrés à cette offre, qui repose, elle aussi, sur Cloud Avenue.

« En nous associant à des entreprises comme LightOn, nous renforçons notre engagement en matière de souveraineté des données. Ces offres témoignent de notre vision de fournir des solutions complètes et fiables pour répondre aux besoins variés des entreprises, tout en maintenant notre positionnement en tant qu’acteur de confiance dans le domaine de l’intelligence artificielle », assure Aliette Mousnier-Lompré, CEO d’Orange Business.

Période mouvementée

En perte de vitesse, Orange Business opère un vaste plan de redressement depuis début 2023. La filiale a ainsi supprimé la moitié de ses quelque 350 offres dédiées aux entreprises, elle envisage de se séparer d’environ 700 salariés. Ses activités cloud et dédiées à l’IA ne sont cependant pas concernées par la baisse de croissance observée dans le reste de ses opérations. « Plus de 60 % de croissance a été réalisée l’année dernière sur l’offre Cloud Avenue », fait savoir la dirigeante.

La société reste confiante, estimant que ses nouvelles solutions d’IA devraient lui permettre de revigorer ses activités. Dans ce contexte, Orange va proposer ses plans d’accompagnement internes dédiés à la technologie, tels que des ateliers ou des formations, aux acteurs externes.