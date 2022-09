En déplacement à Paris ce lundi 12 septembre, Gwynne Shotwell, la directrice des opérations de SpaceX, a échangé avec les journalistes pour faire connaître les nouvelles offres de connexion par satellite assuré par Starlink. Durant l’échange, la présidente et COO de l’entreprise américaine a souligné l’énorme croissance du nombre d’abonnés au service en France et en Europe depuis la baisse des frais d’abonnement en août dernier. Une offre spéciale pour les PME françaises, allemandes, italiennes et britanniques a été dévoilée au cours de cette rencontre.

Starlink gagne du terrain en Europe

Starlink est un fournisseur d’accès internet américain qui utilise un réseau de satellites en orbite pour délivrer une connexion à haut débit dans les zones géographiques peu ou non couvertes par les réseaux mobiles traditionnels. Depuis son lancement en 2020, le service a permis à des particuliers et des entreprises de se connecter à internet, moyennant un abonnement mensuel de 90 euros et l’achat d’un kit d’une valeur de 500 euros.

Dans la même catégorie Google va débuter la production de smartphones en Inde

Pour accélérer l’adoption de cette offre révolutionnaire, Starlink a décidé de réduire les frais d’abonnement de moitié (50 euros). Selon Gwynne Shotwell, cette mise à jour tarifaire appliquée en août a eu un impact considérable sur le nombre d’abonnés au service. Désormais, Starlink compte 700 000 clients, dont 75 000 en Europe et 6 500 en France, a-t-elle précisé.

La démocratisation du système de connexion satellitaire passe également par les partenariats avec les opérateurs mobiles en Europe. La société affiliée à SpaceX négocie actuellement avec les opérateurs télécoms du vieux continent, incluant au moins un opérateur français, pour proposer un service de communication par satellite depuis les smartphones. Ces collaborations visent à fournir une connectivité basique (appel d’urgence, connexion internet aux appareils.

Une offre spéciale PME

Le système Starlink se distingue des autres méthodes de communication par satellite, par sa faible latence. En effet, la position en orbite basse de ces équipements (environ 550 kilomètres), réduit le voyage des données depuis la terre vers l’espace, favorisant une communication plus rapide.

Starlink mise sur cette performance pour attirer les entreprises et organisations européennes. Le 12 septembre, l’entreprise lance une offre dédiée aux PME qui recèle de nombreux avantages tels qu’une vitesse de téléchargement de 100 à 350 mBits/s et une latence de 20 à 40 ms sans limitation de consommation de données.

Starlink propose aussi des offres spéciales pour les compagnies de voyages aériennes, terrestres et maritimes. Aux États-Unis, la FCC (Federal Communications Commission) a autorisé la société à utiliser les antennes de communication par satellite sur les véhicules en mouvement pour « l’intérêt du public ». Ce feu vert s’applique aux bateaux de croisière, aux vols internationaux, mais aussi aux camping-cars.