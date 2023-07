En automne 2023, Orange va lancer sa nouvelle offre d’accès à internet par satellite. Dans un marché principalement détenu par Starlink, le fournisseur d’accès à l’internet satellitaire de SpaceX, l’entreprise ...

En automne 2023, Orange va lancer sa nouvelle offre d’accès à internet par satellite. Dans un marché principalement détenu par Starlink, le fournisseur d’accès à l’internet satellitaire de SpaceX, l’entreprise dirigée par Elon Musk, l’opérateur français historique va s’appuyer sur des installations dernier cri présentes sur Terre, mais aussi dans l’espace.

Cap sur l’internet satellitaire

À Bercenay-en-Othe, village de l’Aube, il est possible d’observer d’immenses paraboles d’une trentaine de mètres de diamètre sur un site de 37 hectares. Ces installations seront au centre de l’offre d’internet satellitaire que souhaite proposer Orange en octobre prochain. Au nombre de 36, ces antennes permettent de fournir un accès à internet à des personnes vivant dans des zones reculées, dites zones blanches : là où la 4G et la 5G ne sont pas présentes et où il est difficile d’installer la fibre optique.

« Je pousse pour qu’on vende plus d’offres satellites en France et pour qu’on ne laisse pas la place à Starlink », a déclaré Christel Heydemann, la directrice générale d’Orange. L’internet par satellite fait partie de la nouvelle stratégie « Lead The Future » présentée par la dirigeante en février 2023 pour donner une nouvelle dynamique à l’entreprise sur le moyen terme. Ce plan a pour objectif de revenir sur les fondamentaux d’Orange en se focalisant sur sa branche télécommunications.

Afin de proposer une offre sous son nom, l’opérateur français va faire appel à une de ses filiales, Nordnet, qui propose déjà un service d’internet satellitaire. La future offre d’internet par satellite de l’opérateur sera nommée « Le satellite Orange avec Nordnet ». Si en France, Nordnet compte 25 000 abonnés à son offre, soit 15 000 de plus que Starlink, elle n’affiche pas le même taux de croissance sur les six derniers mois. L’offre américaine aurait attiré près de 50 % de clients supplémentaires sur cette période.

Orange va tout faire pour implanter son offre durablement en France

Afin de se différencier de Starlink, Orange va essayer de proposer de meilleurs débits que ceux proposés par l’entreprise d’Elon Musk. Le géant français des télécoms a investi 175 millions d’euros pour cofinancer le lancement du Konnect VHTS d’Eutelstat, le plus grand satellite européen qui a été lancé en septembre 2022.

Relié aux antennes de Bercenay-en-Othe, Orange proposera un débit de 100 mégabits par seconde au maximum, proche de celui de Starlink. D’ici la fin de la décennie, il est fort probable qu’Orange puisse s’appuyer sur IRIS², la constellation de satellites de communication européens faisant figure d’alternative au réseau Starlink.

Hormis l’aspect technologique, l’entreprise va s’appuyer sur sa force commerciale reposant sur ses nombreux points de vente, 500 dans tout l’hexagone. Avec la possibilité pour ses clients de se rendre directement dans l’un des magasins en cas de problème ou pour souscrire à l’offre, Orange se démarque ainsi de Starlink qui ne possède aucun pied à terre en France.