« Lead The Future », voici le nom du nouveau plan stratégique que va mettre en place Orange entre 2023 et 2025 et qui a été présenté le 15 février 2023. Le but pour Christel Heydemann, directrice générale de l'opérateur français, est de revenir aux fondamentaux en s'appuyant sur son cœur de métier en lien avec ses réseaux de télécommunication et la cybersécurité tout en réalisant des économies.

L'opérateur se recentre sur ses activités en lien avec la télécommunication

Retour aux bases qui ont fait le succès d'Orange, tel est le credo du groupe pour les prochaines années. Entre 2017 et 2022, l'action du groupe a chuté de près de 20 % et les activités de l'opérateur sont en berne. Avec la fin du réseau cuivre en 2030 ainsi que l'arrêt programmé de la 2G et de la 3G pour 2028, l'opérateur va perdre des branches d'activité qui lui étaient rentables. Pour remédier à ce déclin, Christel Heydemann souhaite susciter l'intérêt des investisseurs en redressant la barre.

« Nous devons aller plus loin pour continuer de nous différencier grâce à l’excellence opérationnelle, et l’innovation dans nos réseaux et nos services afin d’en capter toute la valeur », précise la dirigeante d'Orange. Dans les prochains mois, le groupe va se focaliser sur son réseau fixe et mobile et va capitaliser sur les infrastructures dans la région EMEA, celle où il est massivement présent. Il s'agit là de son premier levier d'action.

Dans ce contexte de focalisation sur ses activités historiques, Orange a mené à bien la vente d'OCS, son bouquet de chaînes de télévision et son service de streaming vidéo, qui a été cédée à Canal+. Des augmentations du prix des abonnements téléphoniques et internet sont prévues à court terme, ainsi que ses tarifs de gros pour le déploiement de la fibre. L'opérateur veut capitaliser un maximum sur cette technologie, lui qui a porté plainte contre une sanction de l'Arcep qui l'accusait de ne pas avoir respecté les quotas de déploiement de la fibre dans les foyers français.

Orange va investir dans sa filiale cybersécurité tout en faisant des économies

« Le bouleversement structurel des usages numériques des entreprises ces dernières années a eu un fort impact sur les activités d’Orange Business Services (OBS) et rendu nécessaire une transformation profonde de son modèle d’entreprise et un repositionnement de ses activités. Pour symboliser ce changement, dès aujourd’hui, OBS devient Orange Business » annonce Christel Heydemann. Pour l'entreprise, l'objectif sera de se positionner comme un leader des solutions de connectivité nouvelle génération. Des investissements autour du cloud et des outils connectés sont à prévoir dans les prochains mois.

Un autre levier d'action consiste à donner un coup d'accélérateur à sa branche cyberdéfense et cybersécurité. Ces derniers mois, Orange Cybersécurité a racheté deux entreprises suisses, SCRT et Telsys, qui sont venues renforcer les compétences de la filiale de l'opérateur. L'opérateur va principalement investir dans ce secteur et espère atteindre un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d'euros d'ici deux ans.

Outre ces investissements jugés comme essentiels, des économies vont être réalisées en interne. Si Orange n'a pas annoncé de vagues de licenciement, c'est grâce à son plan de travail à temps partiel pour les séniors. Celui-ci a conquis plus d'employés que prévu. 7 600 salariés en bénéficient et Orange veut continuer sur cette lancée pour limiter les renvois. La société va anticiper la mise en place de ce plan pour 3 000 employés supplémentaires par an. Comme indiqué dans son communiqué, en suivant à la lettre l'ensemble de ces consignes, Orange espère redevenir rentable en 2025.