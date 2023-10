Apple vient d’annoncer la hausse des tarifs de plusieurs de ses services, notamment Apple TV+, sa plateforme de streaming. Une initiative qui intervient quelques jours avant que la marque à la pomme ne dévoile ses résultats financiers pour son quatrième trimestre fiscal.

3 euros en plus pour Apple TV+ et Apple One, 2 pour Apple Arcade

« Les prix des abonnements à Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et Apple One augmenteront aux États-Unis et sur certains marchés internationaux à partir d’aujourd’hui. Les abonnés actuels verront ces augmentations de prix 30 jours plus tard, à la date de leur prochain renouvellement », a indiqué un porte-parole de l’entreprise. La France est concernée.

Le service de jeux vidéo Apple Arcade va ainsi passer de 4,99 à 6,99 euros, tandis qu’Apple One, qui regroupe plusieurs services, va augmenter de 3 euros sur toutes les formules. Apple TV+ voit aussi son tarif hausser de 3 euros pour s’établir à 9,99 euros mensuels. Apple News+, offre qui n’est pour le moment disponible que dans quelques marchés anglophones, gagne 3 dollars pour s’établir à 13 dollars aux États-Unis.

« Nous nous efforçons d’offrir les meilleures expériences possibles à nos clients en ajoutant constamment à nos services des divertissements et des contenus de haute qualité, ainsi que des fonctionnalités innovantes », a commenté la firme de Cupertino.

Une division particulièrement rentable pour Apple

Cette annonce se produit alors qu’Apple dévoilera son résultat trimestriel le 2 novembre prochain. L’activité de services d’Apple est de plus en plus profitable. Ce segment a généré un chiffre d’affaires de 21,21 milliards de dollars au cours du troisième trimestre fiscal de l’entreprise, ce qui en fait sa deuxième activité derrière l’iPhone, qui a enregistré 39,67 milliards de dollars de revenus au cours de la même période. Il s’agit d’une division importante pour les investisseurs, car elle témoigne de la manière dont l’entreprise monétise sa base active et en croissance de 2 milliards d’appareils.

Apple TV+ n’est pas la seule plateforme de streaming à augmenter ses prix. Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ ont également décidé d’une mesure similaire ces derniers mois. « Depuis son lancement il y a quatre ans, Apple TV+ a marqué l’histoire des services de streaming en franchissant des étapes majeures en peu de temps, grâce à sa vaste sélection de séries primées et largement plébiscitées, de longs métrages, de documentaires et de divertissements pour les enfants et la famille », affirme Apple.

L’entreprise est en train de remanier son application TV afin de consolider ses différentes offres vidéo. Malgré sa hausse de prix, Apple TV+ reste la moins chère des grandes plateformes de streaming.