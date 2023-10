Trois anciens hauts responsables de sociétés spécialisées dans les semi-conducteurs se sont rapprochés pour fonder le cabinet d’expertise industrielle Silian Partners, dans le but de lancer un fonds d’investissement. Avec ...

Trois anciens hauts responsables de sociétés spécialisées dans les semi-conducteurs se sont rapprochés pour fonder le cabinet d’expertise industrielle Silian Partners, dans le but de lancer un fonds d’investissement. Avec l’aide de la société française d’investissement Ardian, cette nouvelle entité va accompagner des start-up et PME pour qu’elles deviennent, à terme, des poids lourds du secteur des composants électroniques.

Objectif : 1 milliard d’euros pour soutenir la filière européenne des semi-conducteurs

Afin d’apporter un appui supplémentaire à l’industrie européenne des semi-conducteurs, Silian Partners s’est rapproché d’Ardian. Ensemble, ils ont conçu la première plateforme d’investissement dédiée aux semi-conducteurs, Ardian Semiconductor, centrée sur l’Europe. La société de capital-investissement et le cabinet d’expertise souhaiteraient investir plus d’un milliard d’euros pour soutenir plusieurs acteurs émergents de l’industrie des semi-conducteurs.

Dans les prochaines semaines, Silian Partners et Ardian vont solliciter des investisseurs capables de les accompagner dans ce projet. En attendant, les deux partenaires ont identifié plus d’un millier de start-up et d’entreprises européennes de moyenne taille valorisées entre 150 millions et 2 milliards d’euros. L’ensemble de la chaîne d’approvisionnement est concerné : fournisseurs de matériaux, fondeurs et producteurs de semi-conducteurs, fournisseurs d’équipements pour fabriquer des composants électroniques.

« La demande de semi-conducteurs devrait doubler en dix ans. Toute une chaîne d’approvisionnement doit donc s’adapter et innover continuellement, y compris d’innombrables entreprises européennes de taille moyenne, » précise Thibault Basquin, membre du comité exécutif d’Ardian.

Aucun pan de la chaîne d’approvisionnement ne sera oublié

Paul Boudre, co-fondateur de Soitec passé par STMicroelectronics, Christophe Duverse, ancien PDG de Linxens ayant côtoyé les rangs de NXP, et Helmut Gassel, ancien administrateur d’Infineon, ont pour objectif d’accompagner les ambitions de l’Union européenne grâce à Silian Partners. En 2030, l’UE aimerait doubler la production de semi-conducteurs en Europe, pour atteindre 20 % de part de marché. Si les instances européennes compte sur le Chips Act et son enveloppe de 43 milliards d’euros pour y parvenir, les trois collaborateurs jugent que l’initiative reste insuffisante, et souhaite que le secteur privé puisse proposer des alternatives.

D’ici la fin de la décennie, l’industrie des semi-conducteurs devrait franchir la barre des 1 000 milliards de dollars. Si les États-Unis et la Chine semblent avoir pris les devants, l’Union européenne ne veut pas accentuer son retard sur les deux mastodontes. « Aujourd’hui l’industrie est face à un tournant. Pour changer d’échelle et se transformer, il lui faut un accès aux capitaux privés, et les États-Unis comme la Chine ont pris une sérieuse avance en la matière, » affirme Paul Boudre aux Echos.