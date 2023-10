Amazon vient de présenter une nouvelle fonctionnalité destinée à rendre l’expérience de shopping sur sa place de marché plus « sociale et collaborative ». Désormais, les utilisateurs peuvent demander l’avis de leurs proches sur un produit directement depuis l’application mobile du géant de l’e-commerce.

Une initiative pour répondre à une pratique répandue

Si elle domine le secteur du commerce en ligne mondial, Amazon continue de peaufiner son expérience client. Récemment, l’entreprise intégrait par exemple l’intelligence artificielle (IA) générative à sa plateforme, afin de résumer les nombreux avis se trouvant sous les produits. Une initiative qui permet aux acheteurs de gagner du temps pour savoir ce que les utilisateurs pensent d’un article.

Dans un billet de blog, la société présente une fonction baptisée Consult-a-Friend, « consulte un ami ». Elle explique avoir élaboré cet outil après avoir constaté que les consommateurs demandent souvent l’avis de leurs proches avant de faire l’acquisition d’un produit. « Depuis le début de l’année, les clients ont utilisé des milliards de fois le bouton « Partager » de l’application Amazon Shopping pour partager des produits via des services de messagerie, des applications de médias sociaux et des e-mails », affirme Amazon.

Avec Consult-a-Friend, les utilisateurs peuvent obtenir des commentaires sur les articles qu’ils envisagent d’acheter directement dans l’application mobile. Pour l’utiliser, il suffit de sélectionner un produit et cliquer sur le bouton Partager. L’option « Demander l’avis d’un avis de vos amis » apparaît ensuite, il faut la sélectionner puis envoyer le lien via l’application de messagerie souhaitée.

Les proches sont dirigés vers l’application Amazon Shopping, où ils pourront voir le produit et sélectionner une réaction émoji rapide ou ajouter un commentaire. La fonctionnalité ne fonctionne pas si l’un des interlocuteurs passe par la version Web de la plateforme.

Une fonctionnalité d’autant plus pertinente pour les achats groupés

Une fois que ses amis ont répondu, l’utilisateur peut consulter les résultats et décider, ou non, d’acheter l’article. « Nos premiers tests ont montré que les clients sont particulièrement intéressés par les commentaires sur les vêtements, les chaussures, l’électronique et les meubles, et à l’approche des fêtes, Consult-a-Friend peut rationaliser l’achat de cadeaux de groupe en conservant les réponses de chacun en un seul endroit pratique pour l’acheteur », commente Amazon. La fonctionnalité est d’ores et déjà disponible dans plusieurs pays, dont la France, la Belgique et le Canada.

En parallèle, Amazon a ajouté une nouvelle fonction à son flux d’achats Inspire, calqué sur TikTok. Elle permet à tout client de partager ses produits favoris avec d’autres acheteurs.