Amazon a présenté jeudi 8 décembre, un nouvel outil de type TikTok, baptisé Inspire. Elle permet aux clients d’acheter des produits à partir d’un flux personnalisé de vidéos et de photos via l’application. Actuellement, cette fonctionnalité n’est disponible que pour certains clients mais le géant de la vente au détail souhaite la rendre disponible, pour tous, aux États-Unis dans les mois à venir.

Comment se présente cette nouvelle fonctionnalité ?

Ce lancement intervient suite à des tests qu’Amazon a effectués en interne, durant l’été 2022, sur un outil similaire à TikTok. Le but est de proposer des produits à ses utilisateurs qu’ils pourront ensuite partager. Concrètement, la version qui a été testée en août 2022 reste globalement la même, à un détail près : le flux « Inspire » est désormais accessible en appuyant sur une icône d’ampoule qui remplace le losange prévu initialement.

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, les clients doivent d’abord ouvrir l’application « Amazon Shopping » et appuyer sur l’icône « Inspire ». Ils sont ensuite invités à choisir des catégories différentes telles que le maquillage, les animaux domestiques, la course à pied etc. afin de personnaliser au mieux leur profil et d’être orientés vers un contenu individualisé. À partir de là, les produits sont reliés à Amazon et les utilisateurs peuvent acheter directement les articles depuis les vidéos et les photos qui apparaissent dans le fil.

Olivier Messenger, directeur « d’Amazon Shopping » a indiqué dans un communiqué, à propos de la mise en place de ce nouvel outil « nous inventons chaque jour pour rendre les achats faciles et amusants [...] Inspire est notre nouvelle expérience d’achat qui connecte les clients Amazon avec du contenu achetable créé par d’autres clients, les derniers influenceurs et un large éventail de marques. En quelques clics, les clients peuvent découvrir de nouveaux produits ou trouver de l’inspiration sur ce qu’il faut acheter, tous adaptés à leurs intérêts, puis acheter ces articles sur Amazon ».

Nouvelle stratégie de la part d’Amazon

Pour rendre cette fonctionnalité plus attractive, le géant du commerce en ligne a fait appel à des influenceurs qui pourront gagner de l’argent grâce aux achats des clients dans le cadre du programme « Amazon Influencer ». C’est le cas de Mae Badiyan, créatrice de contenu et avocate spécialisée dans le droit des marques qui a déclaré « mon public veut des vidéos attrayantes qui leur présentent de nouveaux produits, c’est pourquoi je suis ravi d’utiliser Inspire pour mettre en valeur mes essentiels quotidiens préférés avec la commodité d’acheter ces articles immédiatement sur Amazon ».

Le lancement de cette nouvelle fonctionnalité semble faire partie de la stratégie d’Amazon pour concurrencer TikTok. À ce titre, la société dont le siège social se situe à Seattle est potentiellement l’une des seules entreprises à pouvoir jouer dans la même cour que l’application de vidéos de courte durée puisqu’elle regroupe la découverte des produits ainsi que les achats sous un même toit. Ce qui n’est pas le cas pour Meta, société mère de Facebook et Instagram, qui a déployé un service de e-commerce dès 2020 avec le lancement de Facebook Live Shopping et qui a été arrêté durant l’été 2022.

Actuellement, nombreux sont les Tiktokeurs qui proposent des articles déjà disponibles sur Amazon, ce dernier espère donc récupérer une partie des engagements des utilisateurs.

De son côté, TikTok voit toujours plus grand et cherche à multiplier ses activités pour ressembler davantage à Amazon. D’après le média en ligne The Verge, l’application de vidéo de courte durée a publié cet automne des offres d’emploi qui laissent penser que la société travaille à créer ses propres centres de distribution aux États-Unis. L’objectif étant, probablement, de travailler de concert avec les fonctionnalités d'achat disponibles sur sa plateforme.