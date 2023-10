Avec des millions d’applications disponibles sur le Google Play Store, les entreprises doivent tout mettre en œuvre pour hisser leur app au sommet des résultats de recherche. Pour cela, une seule solution : miser sur l’App Store Optimization (ASO). Ce levier, fondamental dans le marketing mobile, vise à améliorer le positionnement d’une app sur les stores.

Pour que la stratégie mise en place demeure efficace sur le long terme, il est essentiel de se pencher sur les dynamiques du secteur et les nouveautés introduites par les magasins d’applications.

Ce sujet est justement au cœur du dernier livre blanc d’Ad4Screen. L’agence média et marketing 100 % Cross Device revient sur les évolutions du Google Play Store et partage ses secrets pour en tirer profit. L’objectif est que vous puissiez intégrer à votre stratégie toutes les nouvelles opportunités proposées par Google.

Les nouveautés à ne pas rater pour référencer son app mobile

Dans la première partie de ce guide exhaustif, les experts d’Ad4Screen mettent en lumière les dernières évolutions du Google Play Store. Ils vous dévoilent les raisons de ces changements et ce qu’ils impliquent pour votre stratégie d’ASO. On apprend par exemple qu’il est désormais possible de personnaliser sa fiche Play Store pour les utilisateurs inactifs, en soulignant pourquoi ils devraient donner une nouvelle chance à votre application. Pour étendre la portée de cette dernière, vous pouvez dorénavant la traduire en quelques minutes grâce à de nouveaux modèles de traduction automatique pour dix langues, accessibles via Google Traduction dans le Play Store.

Il s’agit de puissants outils pour offrir un contenu plus personnalisé aux mobinautes, et ainsi stimuler la croissance de votre audience. Ils présentent également des défis, car ils impliquent la gestion d’un plus grand nombre de fiches. Des solutions simples, évoquées dans ce livre blanc, peuvent être mises en place pour faire face à ce challenge.

Il ne s’agit que d’une des nombreuses nouveautés évoquées dans ce guide. Ad4Screen vous en dit plus sur les intégrations de l’intelligence artificielle (IA), les nouvelles perspectives pour stimuler la découverte des utilisateurs ainsi que sur les solutions introduites pour renforcer la confidentialité et la sécurité.

Pour que vous puissiez anticiper les prochaines améliorations de Google, les experts font aussi le point sur les grandes transformations à venir, telles que la Privacy Sandbox. Autant dire que le Google Play Store n’aura plus de secret pour vous !

Une myriade de best practices pour en tirer profit

En outre, le livre blanc est une mine d’or pour comprendre comment s’adapter aux grands changements du Google Play Store. Forte de son expérience de 11 ans dans le marketing digital, Ad4Screen est bien placée pour vous aider. À travers ces quelques pages, l’agence vous dévoile les best practices à adopter pour optimiser votre ASO et tirer le meilleur parti des nouveautés. Pour l’App Preview, la vidéo présentant rapidement une application sur le store, il faut faire attention à la durée. Elle doit durer entre 15 et 30 secondes. Côté présentation, veillez à mettre en avant les fonctionnalités de l’application, et non de la marque. Aussi, les captures avec des modèles récents d’Android sont à privilégier.

Amélioration de la page de store, réalisation d’A/B tests optimaux, optimisation des Custom Store Listing… Le guide infuse de conseils qualitatifs pour vous aider à créer une puissante stratégie d’ASO sur le Google Play Store.

Ce sont toutes ces recommandations, ajoutées aux explications et exemples, qui font la force de ce livre blanc unique. Son téléchargement est indispensable à toute entreprise qui cherche à maîtriser l’art du référencement sur les magasins d’applications, et découvrir de nouveaux leviers d’action sur le Google Play Store.