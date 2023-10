Unissant leurs forces, Ceva Logistics, la filiale logistique de l’armateur français de porte-conteneurs CMA CGM, et FNAC Darty vont créer une coentreprise spécialisée dans les places de marché. Baptisée Weavenn, ...

Unissant leurs forces, Ceva Logistics, la filiale logistique de l’armateur français de porte-conteneurs CMA CGM, et FNAC Darty vont créer une coentreprise spécialisée dans les places de marché. Baptisée Weavenn, cette joint-venture proposera un service e-commerce de bout en bout et devrait être opérationnelle en 2024.

FNAC Darty s’appuie sur Ceva pour combler son manque de compétences en logistique

D’un côté, un spécialiste de la logistique gérant 1 300 sites éparpillés dans plus de 170 pays. De l’autre, l’un des plus gros distributeurs français de produits culturels et d’électroménager, fort de son réseau de 987 points de vente et de ses sites web visités par 24 millions d’internautes chaque mois. Les deux organisations vont unir leurs forces pour créer une coentreprise offrant un service intégrant la gestion des marketplaces et la logistique e-commerce.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Jusqu’à présent, FNAC Darty était dans l’incapacité de proposer des services logistiques à ses utilisateurs de marketplace en raison de capacités de stockage limitées. C’est pour cette raison que le distributeur s’est rapproché de Ceva Logistics. « S’associer à Ceva, leader mondial de la logistique, c’est poursuivre la recherche de services à forte valeur ajoutée pour nos clients, qui est au cœur de notre plan stratégique quotidien, » assure Enrique Martinez, le DG de FNAC Darty dans un communiqué.

Ensemble, « nous pourrions créer une solution de fulfillment bénéficiant des meilleures solutions technologiques, et capable d’accompagner la croissance du marché, en satisfaisant aux exigences d’efficacité, d’accessibilité, de transparence et de visibilité des vendeurs e-commerce », précise Mathieu Friedberg, président-directeur général de Ceva Logistics. Concrètement, Weavenn combinera la plateforme de marketplace de FNAC Darty, ainsi que la plateforme logistique proposée par Shipwire, une entreprise technologique américaine détenue par la filiale de CMA CGM.

🇫🇷 Nous avons uni nos forces avec @GroupeFnacDarty pour créer le spécialiste de la logistique eCommerce et des places de marché SaaS.

Lire plus: https://t.co/MW9cIapCN5#CEVALogistics #FnacDarty pic.twitter.com/DsGkCjcEsx — CEVA Logistics (@cevalogistics) October 4, 2023

En matière de marketplace, Mirakl semble avoir une longueur d’avance

Le marché européen de la logistique e-commerce est estimé à 80 milliards d’euros selon une étude publiée en mars par Ti-Research. En France, la start-up la plus connue du secteur reste Mirakl. La licorne française a dernièrement obtenu un crédit de 100 millions d’euros pour accélérer son développement et proposer une marketplace sur mesure à ses clients grâce à sa suite d’outils dédiés. Désormais, la jeune pousse s’attaque au marché du retail media en s’associant à Havas, reprenant en partie le business model du géant Amazon.

À moyen terme, la coentreprise compte agrandir son portefeuille de clients intéressés par son modèle de place de marché et ses services de logistique. Elle ambitionne d’ici 5 ans de dépasser les 200 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et d’afficher une marge opérationnelle à deux chiffres. Toutefois, avant de voir le jour l’année prochaine, les autorités compétentes se pencheront prochainement sur Weavenn, et approuveront ou non, sa création.