La Securities and Exchange Commission (SEC), organisme américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, lance des poursuites judiciaires à l’encontre d’Elon Musk. L’agence souhaite le forcer à témoigner dans le cadre de son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars.

Elon Musk refuse de témoigner, selon la SEC

Discrètement, le milliardaire a acheté des actions de Twitter entre janvier et avril 2022, accumulant une participation de 9 % dans la société avant de proposer son acquisition. Or, les investisseurs sont tenus de divulguer leurs participations dans un délai de 10 jours s’ils achètent plus de 5 % des actions d’une société, un délai qui n’a pas été respecté par Musk, selon la SEC.

L’organisme a lancé une enquête en mai 2022. Dans le cadre de celle-ci, l’homme d’affaires devait témoigner ce 15 septembre, mais il ne s’est pas présenté au bureau de la SEC à San Francisco. L’agence lui a ensuite proposé de témoigner dans le Texas, plus près de son domicile, mais ses efforts « se sont heurtés au refus catégorique de Musk de se présenter pour témoigner », a écrit la SEC.

Musk a participé à deux sessions d’une demi-journée de témoignage par vidéoconférence en juillet 2022, mais il n’est pas revenu depuis. La SEC assure avoir reçu des milliers de nouveaux documents, et n’a pas eu l’occasion d’interroger Musk sur les informations qu’ils contiennent.

Elon Musk s’agace

Elle a donc réclamé au tribunal où la plainte a été déposée de contraindre Musk à se conformer à sa demande de témoignage. « Une révision complète de ces agences est indispensable, ainsi qu’une commission chargée de prendre des mesures punitives à l’encontre des personnes qui ont abusé de leur pouvoir réglementaire à des fins personnelles et politiques. J’ai hâte que cela se produise », a écrit Musk, visiblement agacé, dans une publication sur X.

« La SEC a déjà recueilli le témoignage de Mr Musk à plusieurs reprises dans le cadre de cette enquête malavisée – trop c’est trop », a dénoncé Alex Spiro, l’avocat du milliardaire.

Les relations entre Musk et la SEC sont tendues depuis plusieurs années. En 2018, l’agence a réprimandé l’homme d’affaires après qu’il a suggéré la privatisation de Tesla sur Twitter. Depuis, il a été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises, et n’a pas caché son irritation vis-à-vis de la SEC.

En parallèle, l’agence collabore avec le département de la Justice dans une enquête ciblant Tesla et ses potentiels mensonges concernant la technologie de l’Autopilot.