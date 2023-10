L’éditeur de logiciels français Planisware s’apprête à faire son entrée sur la principale plateforme boursière de la zone euro, Euronext, le 12 octobre. Avec une valorisation visée entre 1, 1 ...

L’éditeur de logiciels français Planisware s’apprête à faire son entrée sur la principale plateforme boursière de la zone euro, Euronext, le 12 octobre. Avec une valorisation visée entre 1,1 et 1,25 milliard d’euros, cette IPO sera la plus importante opération boursière des deux dernières années sur Euronext Paris.

Planisware souhaite devenir le leader des logiciels de gestion de projet

En tout, pas moins de 15 millions d’actions seront vendues, à un prix compris entre 16 et 18 euros chacune. Le produit brut de la vente des actions pourrait aller jusqu’à 278 millions d’euros. « Nous sommes convaincus que cette introduction en Bourse […] nous donnera les moyens de réaliser notre ambition d’être le premier fournisseur de solutions logicielles multispécialités de gestion de projets et de portefeuilles, » a déclaré Pierre Demonstant, cofondateur et président de Planisware, pour Reuters.

Alors que les start-up de la French Tech ont du mal à boucler des tours de tables et à lever des fonds, les entreprises les plus établies se tournent vers les introductions en Bourse pour obtenir des liquidités leur permettant de franchir un cap supplémentaire. Avec la guerre en Ukraine, l’inflation est partie à la hausse, tout comme les taux d’intérêt, laissant les investisseurs prendre le temps de la réflexion avant de placer leur argent dans une entité.

Planisware est en très bonne posture pour une introduction en Bourse (IPO). En effet, la société affiche un chiffre d’affaires de 132 millions d’euros pour l’année écoulée et a connu une croissance remarquable de 20 % au cours des trois derniers exercices. Son EBITDA continue également d’augmenter, avec une hausse d’environ 30 %. La société compte actuellement 600 employés répartis dans une douzaine de bureaux en France et fournit des logiciels à quelque 540 entreprises clientes dans une trentaine de pays différents.

Plusieurs introductions en Bourse depuis la rentrée : la solution pour obtenir des fonds ?

La dernière grosse introduction en Bourse à l’Euronext était celle d’OVHcloud, en octobre 2021. La société française de cloud computing avait été cotée à 18,50 euros par action, la valorisant à 3,5 milliards d’euros. Depuis lors, le marché est devenu plus stable et aucune introduction d’une telle ampleur n’a été confirmée. En annonçant son opération, Planisware a rouvert la saison des introductions en Bourse, aux côtés du groupe Arverne, leader français de la géothermie et de l’extraction de lithium.

Outre-Atlantique, les IPO se faisaient également de plus en plus rares. Le mois de septembre a également été placé sous le signe de la reprise, avec l’introduction à la Bourse de New York (NASDAQ) d’Instacart. L’entreprise spécialisée dans la livraison de produits alimentaires vise une valorisation de 10 milliards de dollars, afin de se donner un second souffle. Malgré tout, l’IPO la plus attendue dans la plus grande agglomération américaine reste celle du britannique Arm, détenu par SoftBank, et qui vise une valorisation de 54 milliards d’euros.