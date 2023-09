La deuxième entrée en Bourse la plus scrutée de 2023 arrive à grand pas. Instacart, entreprise américaine spécialisée dans la livraison de produits alimentaires a fixé hier à 30 dollars le prix unitaire des 22 millions de titres qui seront proposés aux investisseurs. La société espère obtenir un succès similaire à celui d’Arm, la semaine dernière.

Instacart en Bourse, une opération déterminante

Instacart a annoncé lundi dans un communiqué vouloir atteindre les 9,9 milliards de dollars de valorisation avec son introduction en Bourse. Une valeur très éloignée de celle de 2021. Cette année-là, l’entreprise avait réussi à lever des fonds sur une valorisation à 39 milliards de dollars. En 2022, elle a vu cette dernière chuter à 24 milliards, puis récemment à 10 milliards. Une tendance à la baisse directement liée au ralentissement du secteur de la livraison, avec l’inévitable retour à la normale des habitudes de consommation post-pandémie.

Le titre CART devrait commencer à être échangé au Nasdaq dès mardi prochain. Le nombre d’actions est prévu à 22 millions, mais pourrait aller jusqu’à 25,3 millions en cas de forte de demande. Vendredi dernier, Instacart avait augmenté la fourchette de prix entre 28 et 30 dollars, contre 26 et 28 dollars annoncés plus tôt. Finalement, le prix sera de 30 dollars par action. MapleBear, société éditrice du service Instacart, prévoit ainsi de récolter plus de 660 millions de dollars.

Créée en 2012, Instacart compte plus de 1 400 points de vente partenaires en Amérique du Nord, soit près de 85 % du marché. Dans la documentation déposée auprès de la SEC, la société a indiqué avoir généré sur un an, au 30 juin 2023, une valeur brute de transaction de 29,4 milliards de dollars (montant des achats sur la plateforme) et 263 millions de commandes.

Ses résultats devraient inciter les investisseurs à acheter des actions sur un marché en grande partie fermé depuis décembre 2021. L’inflation et la hausse des taux d’intérêt ont éloigné les spéculateurs des marchés publics. Cette situation a globalement fait chuter la valeur des actions des plus grandes entreprises du secteur de la tech.

Comme Arm, Instacart jouera un rôle important afin d’évaluer l’appétit du marché financier. Pour les start-up, les introductions en Bourse pourraient redevenir l’une des solutions envisagées pour financer des projets, rembourser certaines dettes, ou franchir un cap supplémentaire. Jeudi dernier, la réussite de l’introduction en Bourse d’Arm était synonyme d’espoir. Le concepteur britannique de puces a gagné près de 25 % lors de sa première séance de cotation.