Les investisseurs montrent actuellement un plus grand intérêt pour l’acquisition d’actions de Microsoft par rapport à celles d’Apple. Ils anticipent une croissance plus prometteuse pour Microsoft à l’avenir, en grande partie en raison de son partenariat avec OpenAI et de l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses produits. De son côté, Apple est influencé négativement par les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. D’ici quelques mois, Redmond pourrait être mieux valorisé que Cupertino.

Les perspectives de croissance vont en faveur de Microsoft

En novembre 2021, Microsoft a dépassé pour la dernière fois Apple en termes de capitalisation boursière. Quelques semaines plus tard, la marque à la pomme a fini par reprendre le trône d’entreprise la mieux valorisée du monde. Au mois de janvier et juin de cette année, Cupertino a même franchi le record des 3,1 billions de dollars. Mais depuis juillet, la dynamique s’est inversée : La valorisation d’Apple décline et celle de Microsoft progresse. Actuellement, Cupertino est valorisée à 2,8 billions de dollars, contre 2,4 billions de dollars pour Redmond.

Dans un article de Bloomberg, David Klink, analyste chez Huntington Private Bank, une banque américaine, affirme « Microsoft a plus de ce que le marché veut en ce moment, et étant donné les perspectives de croissance, nous ne serions pas surpris de le voir dépasser Apple ». Microsoft est présent sur énormément de marchés dont deux gros segments populaires en 2023 : le cloud et l’intelligence artificielle.

En janvier dernier, Microsoft et l’entreprise spécialisée en intelligence artificielle OpenAI ont annoncé l’extension de leur partenariat, démarré en 2019. Le nouvel accord s’étend sur plusieurs années et inclut « plusieurs milliards de dollars » d’investissements. Quelques mois plus tard, Redmond a intégré ChatGPT et GPT-4, les deux intelligences artificielles de la start-up, dans ses services de cloud.

David Klink confirme l’intérêt des investisseurs pour Microsoft « Nous avons davantage confiance dans les marges de Microsoft, alors que le cloud et l’IA sont des domaines de croissance qui peuvent résister à l’épreuve du temps sur une décennie. Nous ne savons pas si l’iPhone peut faire la même chose ».

Les derniers événements autour de l’iPhone ne jouent pas en la faveur d’Apple. En 2022, Cupertino a eu de nombreux problèmes de productivité pour fabriquer ses smartphones, la faute à la politique zéro covid de la Chine. Récemment, des rumeurs affirmaient que Pékin ​​avait interdit l’usage d’iPhone aux employés du gouvernement, d’agences soutenues par le gouvernement, et d’entreprises publiques. Perçu comme un nouvel épisode des tensions sino-américain, Apple a vu sa valeur en bourse fondre de 200 milliards de dollars dans la foulée. L’information a été démentie par le gouvernement chinois la semaine dernière.