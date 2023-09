Les employés de plusieurs Apple Store français font appel à la grève les 22 et 23 septembre, au même moment que le lancement de la nouvelle gamme d’iPhone 15. Ils ...

Les employés de plusieurs Apple Store français font appel à la grève les 22 et 23 septembre, au même moment que le lancement de la nouvelle gamme d’iPhone 15. Ils exigent de meilleures conditions de travail, alors que les bénéfices du géant américain continuent d’augmenter.

Plusieurs revendications

Ce mardi 19 septembre, se tenait une réunion entre les quatre syndicats représentés dans les boutiques d’Apple, la CGT, la CFDT, le Cidre et l’Unsa, et les représentants de la branche française d’Apple Retail. N’ayant pas obtenu gain de cause, l’intersyndicale a appelé au mouvement de grève les jours de la commercialisation des nouveaux iPhone et de l’Apple Watch.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Les magasins de la France entière sont concernés, bien que ceux qui se trouvent à Paris devraient être les plus affectés, compte tenu de leur plus importante masse salariale. Dans un communiqué partagé sur X.com (anciennement Twitter), les employés de la marque à la pomme ont énuméré leurs revendications. Ils demandent une hausse de salaire de 7 %, ainsi qu’un alignement des avantages entre employés, mais également à l’échelle de toutes les entités d’Apple.

« Nous demandons une augmentation salariale significative pour tous les employés, indépendamment de leurs performances individuelles, afin de garantir un niveau de vie décent et équitable en lien avec les résultats exceptionnels de notre société », écrivent-ils.

Les salariés espèrent également la fin du gel des recrutements. Initié en 2022 par de nombreux géants technologiques dont Apple, cette décision se fait ressentir sur le bien-être des employés d’Apple Retail. Ces derniers doivent répondre à l’appel dans des magasins bondés, surtout les week-ends, avec un nombre moins important de vendeurs.

Quel impact pour les acheteurs ?

Les requêtes des employés des Apple Store français ne sont pas sans rappeler celles de leurs homologues américains. Depuis l’année dernière, sous fond de récession économique et d’inflation des prix, une importante campagne de syndicalisation a vu le jour outre-Atlantique. Le secteur de la tech est particulièrement touché et Apple, dont le chiffre d’affaires au second trimestre 2023 a atteint les 81,8 milliards de dollars, n’échappe pas à la règle.

En France, les personnes qui ont commandé un iPhone 15 pour un retrait en magasin le jour de sa sortie pourront quand même se le procurer. Ils devront tout de même s’attendre à d’importantes queues, puisque moins d’employés seront présents pour les accueillir. Les employés se disent quant à eux prêts à reconduire la grève aux week-ends suivants si la direction ne répond pas à leurs demandes.