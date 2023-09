OpenAI vient d’annoncer l’ouverture d’un bureau dans la capitale irlandaise, marquant ainsi son implantation au sein de l’Union européenne. Alors qu’elle continue de croître, la société cherche à étendre ses ...

OpenAI vient d’annoncer l’ouverture d’un bureau dans la capitale irlandaise, marquant ainsi son implantation au sein de l’Union européenne. Alors qu’elle continue de croître, la société cherche à étendre ses capacités et sa présence géographique.

Pas de QG pour l’instant

Le succès a été fulgurant pour OpenAI depuis la sortie de ChatGPT fin novembre 2022. Devenue le fer de lance du secteur de l’intelligence artificielle, l’entreprise continue d’attirer de nouveaux clients et pourrait même engranger plus d’1 milliard de dollars de revenus en 2023.

Afin de continuer sur sa belle lancée, elle a décidé de s’exporter en dehors des États-Unis et a traversé l’Atlantique pour s’installer à Londres au mois de juin. Avec un troisième bureau à Dublin, OpenAI ne cache plus ses ambitions. « Nous prévoyons d’étoffer notre équipe en Irlande tout au long de l’année, afin de renforcer nos opérations, notre confiance et notre sécurité, notre commercialisation, notre ingénierie de la sécurité et notre travail juridique, dans le cadre de notre engagement permanent à mieux servir le marché européen », détaille la société.

Pour l’heure, seulement neuf postes sont ouverts à Dublin, où le bureau ne sera pas le siège européen de l’entreprise, du moins pas encore, a précisé Jason Kwon, responsable de la stratégie d’OpenAI. « Nous aimons nous développer délibérément et pas trop rapidement parce que nous voulons nous assurer que la culture de l’entreprise est d’abord établie dans les nouveaux bureaux avant de passer à l’échelle supérieure », a-t-il expliqué, avant de préciser que le choix de Dublin n’était pas motivé par de potentiels avantages fiscaux.

Apple, Twitter ou encore Google ont installé leurs sièges sociaux européens dans la capitale irlandaise, le pays appliquant un taux d’imposition sur les sociétés plus bas que ses homologues.

Se rapprocher de ses partenaires, mais aussi des régulateurs

En mai déjà, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, annonçait vouloir s’implanter en Europe, où se trouve « une densité de talents ». En établissant une présence à Dublin, OpenAI vise à se rapprocher de ses partenaires et clients européens, améliorant ainsi sa capacité à répondre à leurs besoins de manière plus efficace et efficiente.

Alors que les législateurs européens se mobilisent pour réglementer l’intelligence artificielle et que les pratiques d’OpenAI ont déjà été ciblées par les autorités, il semble judicieux pour la firme de montrer son intérêt pour le marché européen. L’initiative d’OpenAI a été saluée par Simon Coveney, ministre irlandais de l’entreprise, du commerce et de l’emploi.