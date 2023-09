Gotion High-Tech, fabricant chinois de batteries pour véhicules électriques, a annoncé avoir choisi l’état de l’Illinois afin de s’implanter aux États-Unis, le 8 septembre. L’entreprise va y construire une usine ...

Gotion High-Tech, fabricant chinois de batteries pour véhicules électriques, a annoncé avoir choisi l’état de l’Illinois afin de s’implanter aux États-Unis, le 8 septembre. L’entreprise va y construire une usine d’une valeur de 2 milliards de dollars en espérant qu’elle soit opérationnelle dès la fin de l’année prochaine.

Gotion s’installe durablement aux États-Unis, soutenu par les autorités locales

Les installations de Gotion devraient occuper une superficie de plus de 60 hectares. Elles seront conçues pour produire 40 GWh de cellules de batteries électriques au lithium ainsi que 10 GWh de batteries lithium ion dès 2025. Cette usine permettra de créer 2 600 emplois du côté de Manteno, petite ville située à une soixantaine de kilomètres de Chicago, la troisième ville du pays en nombre d’habitants.

Cette opération est considérée comme « l’investissement manufacturier le plus important dans l’Illinois depuis des décennies » selon les propos tenus par le gouverneur de l’État américain, J. B. Pritzker. « Tout ce que nous voyons ici est d’une valeur énorme pour nous : un environnement commercial favorable, un gouvernement d’État favorable à la nouvelle industrie énergétique et à son travail hautement efficace », a déclaré Li Zhen, président-directeur général de Gotion.

L’Illinois tente de se positionner depuis plusieurs mois comme l’une plaque tournante de la production de véhicules électriques dans le pays. L’État a notamment créé un groupe de travail baptisé Innovate Illinois. Son but : obtenir des subventions via l’Inflation Reduction Act. Ce plan promulgué l’an dernier par Joe Biden, et doté d’une enveloppe de 369 milliards de dollars, vise à favoriser l’investissement dans les énergies vertes et la relocalisation industrielle.

Une usine dans l’Illinois, et une autre du côté du Michigan

Selon J. B. Pritzker, l’entreprise chinoise profitera d’un financement en capital de 125 millions de dollars dans le cadre du programme Reimagining Energy and Vehicles en vigueur dans l’Illinois. Elle sera également éligible à des avantages fiscaux sur la période 2024-2054 pour un montant de 213 milliards de dollars. Les autorités de l’Illinois ont par exemple accordé une réduction de l’impôt foncier de Gotion pour les trois prochaines décennies.

Outre l’Illinois, Gotion envisage également de s’installer dans le Michigan, l’État américain connu pour son industrie de l’automobile. Au cœur de la Rust Belt, à Big Rapids, la société chinoise envisage d’investir 2,4 milliards de dollars, là aussi, pour la production de batteries au lithium. « La technologie des batteries de Gotion contribuera à stimuler la mobilité électrique en Amérique du Nord et les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et les États-Unis », a déclaré Li Zhen.