200 millions de dollars. C’est la somme levée par Imbue, anciennement Genarally Intelligence dans le cadre de son tour de table de série B, un montant dix fois supérieur à ...

200 millions de dollars. C’est la somme levée par Imbue, anciennement Genarally Intelligence dans le cadre de son tour de table de série B, un montant dix fois supérieur à ce que la start-up avait déjà réussi à obtenir. Avec cette opération, la start-up américaine spécialisée dans la formation de modèles de langage porte sa valorisation à 1 milliard de dollars et voit Nvidia entrer dans son capital.

Imbue veut révolutionner l’intelligence artificielle générative

En plus de Nvidia, Astera Institute, le PDG de Cruise, Kyle Vogt, ainsi que le co-fondateur de Notion, Simon Last ont décidé de miser sur la jeune pousse américaine. « Ce dernier financement accélérera notre développement de systèmes d’IA capables de raisonner et de coder, afin qu’ils puissent nous aider à atteindre des objectifs plus ambitieux dans le monde » précise Imbue dans un billet de blog.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Notre objectif reste le même : créer des agents d’IA pratiques capables d’atteindre des objectifs plus ambitieux et de travailler pour nous en toute sécurité dans le monde réel » ajoute l’entreprise. Concrètement, Imbue souhaite identifier les mécanismes fondamentaux de l’intelligence humaine qui manquent actuellement à la machine, afin de les reproduire et améliorer les performances des IA.

Dans la course à l’intelligence artificielle générative, il y a les géants technologiques qui cherchent à obtenir le plus de parts de marché, auxquels s’ajoutent des structures plus modestes, mais avec un gros potentiel. C’est le cas d’Imbue, mais aussi de Cohere, d’Anthropic ou encore d’Inflection AI qui ont chacun levé des centaines de millions de dollars pour rivaliser avec les GAFAM.

Nvidia adopte une stratégie d’investissement qui pourrait lui rapporter gros

D’autres sociétés raisonnent différemment pour se faire une place dans la course à l’IA générative. C’est le cas de Nvidia qui a décidé d’accompagner d’autres structures financièrement et de fournir certaines entreprises en composants électroniques performants. Ainsi, Imbue a déclaré avoir obtenu l’accès à 10 000 unités de traitement graphique très puissantes.

Ces GPU appartenant à Nvidia sont capables de gérer des tâches informatiques intensives. Avec la sortie de modèles d’IA toujours plus complexes et donc gourmands en calcul, la note de l’IA générative est salée. Nvidia fait partie de ces sociétés qui fabriquent les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement des modèles d’IA, et se positionne même comme le leader sur ce marché.

En capitalisant sur l’intelligence artificielle générative, le groupe a réussi à quadrupler la valeur de ses actions entre octobre 2022 et août 2023. L’entreprise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisque le mois denier, à l’occasion du SIGGRAPH 2023, elle s’est permis d’annoncer ses nouveautés, presque toutes en lien avec cette technologie.