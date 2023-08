À l’occasion de l’édition 2023 du SIGGRAPH, un salon dédié à l’infographie et aux technologies liées à l’imagerie par ordinateur, se déroulant du 6 au 10 août 2023, Nvidia a ...

À l’occasion de l’édition 2023 du SIGGRAPH, un salon dédié à l’infographie et aux technologies liées à l’imagerie par ordinateur, se déroulant du 6 au 10 août 2023, Nvidia a dévoilé la nouvelle version de sa puce pour répondre aux besoins de l’intelligence artificielle générative. D’autres annonces ont confirmé les grandes ambitions du groupe dans cette branche de l’IA.

Une plateforme graphique de haute volée pour faire tourner les modèles les plus performants

« L’ère de l’IA générative est à nos portes », ce sont les mots forts utilisés par Jensen Huang, le président-directeur général de Nvidia, avant de présenter la nouvelle génération de sa puce, le Grace Hopper GH200. « Pour répondre à la demande croissante d’IA générative, les centres de données ont besoin de plates-formes informatiques accélérées avec des besoins spécialisés », a ajouté le co-fondateur de l’entreprise.

Avec son nouveau composant, le dirigeant espère répondre à une demande toujours plus conséquente. Ce nouvel outil regroupe une puce graphique Hopper et un processeur Nvidia Grace. Ce dernier intègre 72 cœurs ARM Neoverse, tandis que la capacité mémoire de l’appareil atteint 141 Go. Elle s’appuie sur le HBM3e qui serait – selon l’entreprise – 50 % plus rapide que la HBM3. La société affirme également que la bande passante de l’appareil atteint 10 To/s pour une puissance de calcul de 8 000 téraflops.

Cette nouvelle plateforme devrait être disponible à partir au deuxième trimestre 2024 et permettra de faire tourner des modèles d’intelligence artificielle très avancés, le tout sur un seul système. Pour le patron de Nvidia, grâce au Grace Hopper GH200, « le coût d’inférence des grands modèles de langage baissera considérablement ».

Nvidia capitalise plus que jamais sur l’IA générative

Outre ce nouveau composant, Nvidia a également présenté de nouveaux outils d’intelligence artificielle générative. Ainsi, le groupe a mis à jour Omniverse grâce à cette technologie. Les développeurs accéderont à de nouveaux modèles d’application et à de nouvelles ressources tout en profitant d’une expérience utilisateur améliorée.

En parallèle, la firme de Jensen Huang a présenté son partenariat avec la start-up Writer. Elle a proposé à la jeune pousse d’exploiter son logiciel Nvidia NeMo afin de générer du contenu sur mesure pour les entreprises qui le souhaite. Les modèles génératifs proposés par Writer couvriront différents secteurs : finance, santé, retail, publicité, etc. Une collaboration qui fait penser à celle dévoilée en mai dernier avec l’entreprise britannique WPP pour concevoir un moteur de contenus pour générer des publicités de plusieurs minutes.

Nvidia ne perd pas le nord. Elle souhaite consolider sa place prédominante dans l’IA générative, qui lui a permis de quadrupler la valeur de ses actions entre octobre 2022 et août 2023.