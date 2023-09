Les utilisateurs de TikTok pourraient échanger bien plus de messages sur la plateforme à l’avenir. La société mère de l’application, ByteDance, a publié cette semaine plusieurs offres d’emploi pour intégrer ...

Les utilisateurs de TikTok pourraient échanger bien plus de messages sur la plateforme à l’avenir. La société mère de l’application, ByteDance, a publié cette semaine plusieurs offres d’emploi pour intégrer une équipe nommée « TikTok Social ». Cette dernière aurait comme objectif de développer une messagerie instantanée sur la plateforme.

Pendant que les concurrents copient TikTok, TikTok les copie aussi

Lorsqu’une vidéo plaît à un utilisateur, il n’est pas rare qu’il le partage à ses amis sur un autre réseau social. TikTok souhaiterait mettre fin à cette pratique en développant davantage ses fonctionnalités de messagerie. Les offres d’emploi ont été repérées par Axios. La liste des postes à pourvoir est assez vague, une pratique courante pour éviter les fuites d’informations.

Dans l’une d’entre elles pour recruter un responsable de l’ingénierie à TikTok Social, l’annonce indique « Nous sommes l’équipe de messagerie sur TikTok (…) Notre mission est de faciliter les connexions significatives entre les utilisateurs grâce à l’expérience de messagerie de TikTok, qui n’est encore qu’à ses débuts ». Dans une seconde pour devenir responsable technique, l’offre souligne que le rôle de la personne sera de développer la collaboration entre les équipes à travers les pays et les régions pour « fournir une solution sociale distinctive ».

Contactée par Axios, l’entreprise a botté en touche « le divertissement est toujours au cœur de la plateforme ». Les utilisateurs devront être patients pour savoir quelle voie souhaite emprunter l’application pour sa messagerie. Elle pourrait proposer des messages simples comme sur WhatsApp, ou bien s’orienter vers les photos et vidéos éphémères à l’instar de Snapchat.

Dans tous les cas, l’extension des fonctionnalités de messagerie de TikTok semble être d’une importance primordiale. Pendant que les concurrents tentent de remporter la course au format vertical, l’application tente de rajouter des fonctionnalités populaires. Avec TikTok Now, elle reprend la mécanique du réseau social français BeReal. Depuis quelques mois, elle propose une application de streaming musical et tente d’exporter hors de Chine la réussite de son offre de shopping avec TikTok Shop.