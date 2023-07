Spotify, Apple Music et Deezer ont-ils du souci à se faire ? TikTok vient de conclure un partenariat avec Warner Music Group. Ce contrat lui permettra de développer son nouveau ...

Spotify, Apple Music et Deezer ont-ils du souci à se faire ? TikTok vient de conclure un partenariat avec Warner Music Group. Ce contrat lui permettra de développer son nouveau service de streaming musical : TikTok Music.

Les artistes Warner auront accès aux marques partenaires de TikTok

« L’accord pluriannuel et multi-produits accorde les licences des répertoires de Warner Recorded Music et Warner Chappell Music à TikTok, TikTok Music, CapCut et à la bibliothèque de musique commerciale de TikTok » ont déclaré Warner Music Group et TikTok dans un communiqué commun. Ils ajoutent que ce partenariat aidera les artistes et les auteurs-compositeurs de Warner Music à dégager de nouveaux revenus tout en profitant des opportunités de marketing offertes par TikTok.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

En 2021, une étude réalisée par TikTok a montré que 75 % des utilisateurs sur sa plateforme découvraient des artistes. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs chaque mois, le réseau social a permis à des artistes comme Lil Nas X, Olivia Rodrigo ou encore Erica Banks d’exploser. Cet engouement a poussé ByteDance, propriétaire du réseau social, a lancé TikTok Music.

Ce service de streaming musical est une application distincte du réseau social. Cependant, les utilisateurs doivent connecter leur compte TikTok à cette nouvelle plateforme. Ils peuvent acheter, écouter, télécharger, partager ou encore rechercher des musiques comme sur Shazam. Disponible au Brésil, en Inde et en Indonésie, TikTok Music est en cours de déploiement en Australie, au Mexique et à Singapour.

Cette nouvelle plateforme et la popularité du réseau social chinois sont une grande opportunité pour les maisons de disques toujours à la recherche de nouveaux publics. D’ici quelques mois, l’ensemble de l’industrie musicale devrait signer des partenariats équivalents avec les réseaux sociaux ayant des fonctionnalités similaires comme Instagram.

Dans le cadre de l’accord entre les deux géants, les artistes de Warner auront accès aux marques partenaires du réseau social, telles que World Wrestling Entertainment (WWE), ainsi qu’à de nouvelles fonctions de monétisation telles que les produits dérivés, la billetterie et les produits numériques. Ce partenariat permet aussi à Warner de s’assurer que les musiques soient utilisées de façon légale et rémunérée. « Grâce à ce partenariat, nous pouvons conjointement offrir une plus grande valeur aux artistes et auteurs-compositeurs de WMG et aux utilisateurs de TikTok », a déclaré le PDG de Warner Music, Robert Kyncl.