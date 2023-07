La nouvelle plateforme tant attendue de TikTok pointe enfin le bout de son nez. Jeudi 6 juillet, ByteDance, la maison mère de l’application chinoise, a annoncé le lancement de son propre service de streaming musical. Solennellement appelé TikTok Music, le projet est dans les tuyaux depuis 2022. Les internautes brésiliens et indonésiens seront les premiers à en profiter.

Le nouveau réseau social de la musique ?

Depuis ses débuts, TikTok a un pouvoir d’influence considérable sur le monde musical. Une simple vidéo virale suffit à faire connaître un artiste et à populariser un titre. Aujourd’hui, la plateforme fait partie intégrante du processus de découverte musicale des internautes : selon une étude réalisée par MRC Data et Flamingo, commandée par TikTok, 75 % des utilisateurs du réseau social déclarent y découvrir de nouveaux artistes.

Plus qu’un simple phénomène, l’entreprise chinoise y voit une opportunité. Pour la saisir, elle avait déjà mis au point une application appelée Resso, uniquement disponible au Brésil, en Inde et en Indonésie. Depuis celle-ci, les internautes peuvent télécharger, créer des listes, lire les paroles d’une chanson ou mettre des musiques “en attente” comme sur n’importe quelle autre application de streaming musical. Des fonctionnalités un peu plus avancées, comme la création d’une vidéo à partir d’un titre, sont aussi proposées.

Avec TikTok Music, ByteDance souhaite aller plus loin en proposant un service plus complet qui fonctionnera en symbiose avec son réseau social phare. Les utilisateurs pourront, s’ils le souhaitent, connecter leur compte TikTok à cette nouvelle plateforme puis acheter, écouter, télécharger et partager de la musique. Ils pourront découvrir, en entier, les chansons les plus populaires qui cartonnent sur le média social et obtenir des recommandations musicales personnalisées. Les catalogues de grandes maisons de disques seront proposés, dont ceux d’Universal Music Group, de Warner Music Group et de Sony Music.

Toujours dans l’optique d’impulser des découvertes musicales, une barre de recherche pour chercher des chansons à partir de paroles sera disponible. Si besoin, les internautes pourront utiliser l’outil de reconnaissance musicale proposé sur TikTok Music, qui fonctionne comme Shazam. Ils auront alors la possibilité de télécharger leurs découvertes pour les écouter hors connexion, sur smartphone comme sur desktop.

Encore une fois, l’accent sera mis sur le côté social avec des fonctionnalités permettant de créer des playlists collaboratives, de commenter de la musique ou d’interagir avec d’autres auditeurs.

Ce nouveau projet met un point final à Resso, qui restera toutefois accessible en Inde.

« Nous sommes ravis des possibilités offertes par TikTok Music aux amateurs de musique et aux artistes, ainsi que du potentiel considérable qu’il représente pour l’industrie de la musique », s’est enthousiasmé Ole Obermann, Global Head of Music Business Development chez TikTok, dans un communiqué.

La nouvelle risque d’être moins bien accueillie chez Spotify et Apple Music. Avec ses fonctionnalités d’écoute, de découverte et de partage, TikTok Music se dresse comme un adversaire de taille. La différence reste toutefois qu’elle ne proposera qu’un abonnement payant sans publicité, tandis que ses concurrents présentent des forfaits gratuits avec quelques annonces entre les titres. Le déploiement du service de ByteDance dans les mois à venir n’en sera pas moins scruté.