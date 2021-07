Bien plus qu'un simple réseau social, TikTok a su se hisser au rang de catalyseur de la culture pop au cours de ces dernières années. À ce titre, la plateforme appartenant à ByteDance possède un pouvoir d'influence rarement vu auparavant sur les tendances actuelles, et tout particulièrement en matière de musique. Dans une nouvelle étude publiée ce 21 juillet 2021 par TikTok lui-même, on découvre à quel point le réseau social chinois a un impact sur la découverte d'artistes musicaux auprès de ses utilisateurs.

Un lien unique entre les usagers, les artistes et les marques

Lil Nas X avec Old Town Road, Olivia Rodrigo avec good 4 u, Erica Banks avec Buss It... Voilà quelques exemples d'artistes et de musiques qui ont complètement explosé grâce à TikTok. Et ce sont loin d'être des cas isolés. Selon l'étude menée par MRC Data au mois de novembre dernier, 75% des utilisateurs de TikTok découvrent des artistes lorsqu'ils se rendent sur la plateforme, tandis que 63% disent que le réseau social met en avant des musiques qu'ils n'ont jamais entendues auparavant. Ce phénomène est si puissant que 72% des usagers disent associer certaines chansons directement à TikTok. Enfin, 67% des utilisateurs interrogés ont également dit être plus susceptibles de rechercher sur une plateforme de streaming musical une chanson qu'ils ont entendue sur TikTok.

Pour Ole Obermann, Global Head of Music pour TikTok, cela ne fait aucun doute : le réseau social "est devenu une partie intégrante de la découverte de la musique, connectant les artistes à leurs fans et présentant les marques à toute la communauté. TikTok est le foyer des tendances musicales qui imprègnent l'industrie, les charts et la culture. Des artistes émergents aux propriétaires de petites entreprises, la recherche de MRC Data renforce le fait qu'en s'associant à la bonne musique ou au bon son sur TikTok, les créateurs, les artistes et les entreprises peuvent voir un impact majeur".

De fait, l'étude révèle également que lorsque les marques présentent des chansons que les TikTokeurs aiment dans leurs vidéos, alors 68% des utilisateurs disent mieux se souvenir de l'entreprise à l'origine de la publication. D'ailleurs, ils sont 67% à affirmer préférer voir des vidéos de marques présentant des musiques populaires ou en vogue sur le réseau social. Plus encore, ils sont 58% à dire qu'ils ressentent un lien plus fort avec la marque lorsque la musique leur plaît.

La puissance de TikTok

Le 15 juillet 2021, nous apprenions que TikTok avait passé le cap des 3 milliards de téléchargements à travers le monde. C'est la première fois qu'une application n'appartenant pas au groupe Facebook réussit cet exploit. Bien qu'impressionnant, ce chiffre est loin d'être le seul facteur révélateur de la puissance du réseau social appartenant à ByteDance. En réalité, c'est avant tout l'engagement des utilisateurs et l'impact des publications qui fait la puissance de TikTok.

Si l'étude que nous venons de présenter le prouve au travers du spectre de la musique, une autre étude récemment publiée a révélé que les publicités publiées sur la plateforme suscitaient, quant à elles, une réaction émotionnelle bien plus forte que celles des autres plateformes sociales. Cela, TikTok le doit à un format puissant qui offre aux utilisateurs une liberté créative que l'on n'avait jamais vu sur aucun autre réseau social avant lui. Son algorithme y est également pour beaucoup. Extrêmement intelligent, celui-ci s'adapte rapidement aux goûts de ses utilisateurs pour leur proposer des publications adaptées. Enfin, l'effet addictif de TikTok, présent notamment à travers le geste de scroll et de vidéos courtes qui se consomment rapidement, fini de compléter sa recette du succès.