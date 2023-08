Qui n’a jamais rêvé de voir encore plus de publicité sur TikTok ? La plateforme de partage de courtes vidéos a annoncé, le 22 août, l’introduction de contenus publicitaires parmi ...

Qui n’a jamais rêvé de voir encore plus de publicité sur TikTok ? La plateforme de partage de courtes vidéos a annoncé, le 22 août, l’introduction de contenus publicitaires parmi les résultats proposés, à travers sa barre de recherche. Disponible depuis plus d’un an pour une poignée de partenaires, l’ouverture de cette fonctionnalité à l’ensemble des annonceurs semble attester de la réussite de l’expérience. Les nouvelles générations auraient de plus en plus tendance à chercher des informations et des recommandations sur le réseau social plutôt que sur Google Search ou autres plateformes.

Toujours plus de pubs

Désormais, les utilisateurs de TikTok pourront tomber sur des publicités au côté des contenus organiques qui s’affichent lors d’une recherche. Identiques à celles trouvables sur le fil d’actualité de l’application, elles seront identifiables à travers une étiquette semi-transparente indiquant « Publicité ». Ray Cao, responsable mondial des solutions de monétisation et des opérations pour TikTok, relayé par TechCrunch, expliquait que la fonctionnalité « offre aux annonceurs un nouveau placement publicitaire là où des utilisateurs qualifiés et très intéressés recherchent du contenu en rapport avec leur activité ».

Par défaut, les vidéos sponsorisées apparaîtront automatiquement dans les recherches. Les annonceurs pourront se saisir de l’outil ou non, selon leurs besoins. Dans le futur, TikTok a promis l’ajout de « mots-clés négatifs » pour répondre aux besoins de brand safety.

Le déploiement de cette fonctionnalité pourrait également permettre au géant d’ancrer davantage les pratiques de commerce en ligne aux États-Unis et en Europe. Alors que TikTok parvient aisément à conquérir le secteur de l’e-commerce en Asie, elle a plus de mal à s’imposer en Occident, là où les consommateurs sont encore récalcitrants. Le lancement réussi de TikTok Shop sur le territoire de l’Oncle Sam semble toutefois de bon augure.

TikTok tient tête à Google

Aujourd’hui, TikTok se positionne comme un concurrent de taille aux moteurs de recherche traditionnels. L’an dernier, Google concédait qu’environ 40 % des jeunes se dirigent vers TikTok ou Instagram pour découvrir des nouveautés, délaissant Google Search et Google Maps.

« La recherche, parmi de nombreuses autres fonctions sur TikTok, permet aux utilisateurs de découvrir divers contenus, communautés, marques et produits sur TikTok », glissait Ray Cao. Dans son communiqué, le réseau social assure que « 58 % des utilisateurs découvrent de nouvelles marques et de nouveaux produits sur la plateforme, soit 1,5 fois plus que les autres plateformes ».