L’introduction en Bourse d’Arm se précise. Selon plusieurs sources, SoftBank aurait acquis, le 18 août, les 25 % de parts de sa filiale britannique spécialisée dans les semi-conducteurs qu’elle ne possédait pas encore auprès de Vision Fund 1 (VF1), son fonds d’investissement pesant 100 milliards de dollars. L’opération devrait préparer le terrain à l’entrée d’Arm, désormais valorisée à 64 milliards de dollars, au Nasdaq, à New York, attendue dès septembre. Les détails de la transaction et de l’introduction en Bourse devraient être rendus publics dans la journée.

Une introduction en Bourse imminente

D’après le Financial Times, les 25 % de parts d’Arm appartenant au VF1 sont évaluées à 16 milliards de dollars, deux fois plus que le prix payé par le fonds d’investissement en 2017. Un tel rachat est une grande victoire pour les investisseurs du Vision Fund dont font partie les fonds souverains de l’Arabie saoudite et d’Abu Dhabi. En particulier après les différents déboires de SoftBank comme les affaires WeWork et FTX l’ayant obligé à licencier massivement en 2022.

Le média américain Bloomberg, ayant consulté une ébauche du document d’introduction en Bourse, rapporte que SoftBank prévoit de vendre 10 % des titres d’Arm au moment de son entrée au Nasdaq. Des sources ajoutent que la levée de fonds du Britannique à ce moment serait inférieure à la fourchette de 8 à 10 milliards de dollars initialement prévue.

SoftBank compte sur Arm pour se refaire une santé

Grâce à cette opération, SoftBank cherche à rétablir ses finances. L’entrée en Bourse d’Arm lui permettra de se refaire des liquidités. Après avoir racheté Arm pour 32 milliards de dollars, en 2016, le groupe japonais avait tenté de revendre le spécialiste des puces électroniques au géant Nvidia pour 40 milliards de dollars en 2020. Une opération déboutée par les autorités de régulation du monde entier, poussant la banque japonaise sur la voie de l’introduction boursière.

Faire coter Arm au Nasdaq permettrait également de prendre la température avec les investisseurs vis-à-vis du secteur des semi-conducteurs. De grands noms de l’industrie comme Intel, Microsoft, TSMC, Samsung, Alphabet ou Apple se sont montrés intéressés pour investir dans l’entreprise basée à Cambridge. Du côté de Nvidia, si les discussions pour acquérir 40 milliards de dollars d’actions d’Arm n’ont pas abouti, le fabricant de cartes graphiques souhaite toujours obtenir la plus grande part du gâteau possible.