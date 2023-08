Fondeur chinois numéro 1, SMIC souffre des sanctions américaines et de la faible demande en semi-conducteurs. Résultat ? Un chiffre d’affaires en baisse sur le second trimestre 2023 avec 1, ...

Fondeur chinois numéro 1, SMIC souffre des sanctions américaines et de la faible demande en semi-conducteurs. Résultat ? Un chiffre d’affaires en baisse sur le second trimestre 2023 avec 1,56 milliard de revenus en lieu et place des 1,9 milliard déclarés l’année dernière sur la même période. Une baisse significative de 18% pour le fabricant de puces. Son bénéfice net baisse lui aussi, mais cette fois de 21,7%, pour tomber à 402,76 millions de dollars en lieu et place de 514,33 millions enregistrés l’an passé.

Pour rappel, ces résultats décevants interviennent néanmoins après une année 2022 très satisfaisante pour le concurrent chinois de TSMC et Samsung Foundry. Il annonçait en début d’année un chiffre d’affaires annuel en hausse de 34 % par rapport à son exercice 2021… Et ce en dépit des sanctions américaines qui le ciblent depuis 2020, souligne CNBC.

Le marché du semi-conducteur en petite forme

Inscrit sur la liste noire du département américain du commerce, SMIC est privé depuis trois ans de certaines technologies étrangères clés comme les machines de lithographie par ultraviolet fabriquées par le néerlandais ASML. Ces capacités pour développer et produire des puces avancées sont entravées. En dépit des subventions massives qui lui ont été accordées par Pékin ces dernières années, le fondeur chinois souffre ainsi d’un retard technologique majeur face à ses concurrents taïwanais et coréens.

Pour compenser, la firme mise sur des puces fabriquées en très grand nombre à l’aide de procédés plus rudimentaires. Une stratégie est compromise par la baisse de la demande observée ces derniers mois sur le marché du semi-conducteur.

Précisons néanmoins que cette baisse de la demande a également impacté les derniers bilans de TSMC et Samsung Foundry. Une zone de turbulence dont le marché pourrait toutefois commencer à sortir : d’après la Semiconductor Industry Association, la puissante organisation professionnelle américaine du secteur, les ventes globales de semi-conducteurs sur le second trimestre 2023 ont augmenté 4,7 % par rapport au premier trimestre. Elles restent par contre 17,3% plus faibles qu’un an plus tôt.

SMIC : une baisse de régime passagère ?

Dans le détail, la situation de SMIC laisse quoi qu’il en soit espérer des jours meilleurs. Si on les compare au premier trimestre 2023, les derniers résultats du fondeur chinois apparaissent moins préoccupants. Au deuxième trimestre 2023, les revenus de SMIC ont en effet augmenté de 6,7 % par rapport au trimestre précédent, et sa marge brute a atteint le cap des 20,3 %. La firme arrive donc au niveau des prévisions établies préalablement pour cette période.

SMIC prévoit par ailleurs une nouvelle hausse de ses revenus pour le troisième trimestre 2023. « Le chiffre d’affaires du troisième trimestre devrait augmenter de 3 % à 5 % en séquentiel, et la marge brute devrait se situer dans une fourchette de 18 % à 20 % », ont déclaré les représentants du groupe. Ces derniers s’attendent par ailleurs à ce que le chiffre d’affaires au second semestre soit « supérieur à celui du premier semestre », ce qui permettrait à l’entreprise d’investir, notamment en recherche et développement.