Aux États-Unis, l’équipementier majeur dans l’industrie des semi-conducteurs Applied Materials fait l’objet d’une enquête de la part des autorités. Il est soupçonné d’avoir enfreint les restrictions sur l’export américaines en faisant parvenir du matériel vers SMIC, le fabricant chinois de puces électroniques.

SMIC est sur liste noire depuis 2020

En 2020, le département américain du Commerce a ajouté SMIC à sa liste noire d’entités, restreignant les exportations de biens et de technologies avancés vers l’entreprise. Elle a été placée sur cette liste en raison de ses supposés liens avec l’armée chinoise, afin d’empêcher ses technologies de soutenir les efforts de modernisation militaire du pays.

Applied Materials aurait contourné ces limitations en 2021 et 2022. La société produisait alors des équipements de fabrication de semi-conducteurs dans le Massachusetts, puis les expédiait vers une filiale en Corée du Sud, selon des informations exclusives de Reuters. De là, le matériel était envoyé à SMIC.

« L’entreprise coopère avec le gouvernement et reste engagée à respecter les lois mondiales, y compris les contrôles des exportations et les réglementations commerciales », a commenté Applied Materials dans un communiqué. Pour sa part, SMIC assure que ses puces sont « uniquement pour des utilisateurs finaux et des utilisations finales civiles et commerciales ».

Une affaire « incertaine », selon Applied Materials

Considérés comme une technologie clé pour l’avenir, les semi-conducteurs cristallisent les tensions entre les États-Unis et la Chine. Emboîtant le bas de sa prédécesseur, l’administration Biden a multiplié les restrictions sur l’exportation de matériel avancé lié aux semi-conducteurs vers l’Empire du Milieu. Elle a récemment renforcé ses mesures en se concentrant sur les puces destinées à alimenter l’intelligence artificielle (IA).

« Cette affaire est sujette à des incertitudes et nous ne pouvons pas en prédire l’issue, ni estimer raisonnablement une fourchette de pertes ou de pénalités, le cas échéant, en rapport avec cette affaire », a déclaré Applied Materials dans un document déposé le 20 août 2023 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Celui-ci faisait référence à la réception, en 2022, de l’assignation à comparaître reçue de la part des autorités relative à certaines livraisons à des clients chinois.

Cette situation, qui n’a pas été confirmée par le département du Commerce auprès de Reuters, témoigne des efforts déployés par les États-Unis pour empêcher la Chine d’accéder à des technologies de pointe. Pour l’heure néanmoins, cette politique a déjà montré ses failles.