Pendant plusieurs semaines dans le courant du mois de mai 2023, Interpol a mené une opération d’ampleur. Celle-ci visait des cybercriminels africains, généralement responsables d’arnaques diverses et variées sur le Net. Elle a abouti à l’arrestation de 103 personnes.

2,15 millions d’euros saisis, 1 100 suspects identifiés, 103 arrestations : Interpol se félicite

Entre le 15 et le 29 mai 2023, l’opération Jackal a mobilisé les forces de police, les unités de lutte contre la criminalité financière et les agences de cybercriminalité de 21 pays à travers le monde, dont celles de la France. Cette action visait des groupes de crimes organisés dans l’Afrique de l’Ouest, à l’instar de Black Axe, très actif dans la région. Ce groupe est connu pour être « un gang violent de type mafia » selon l’organisation internationale de police criminelle basée à Lyon.

« Il est devenu évident dès le début de l’enquête que la coopération internationale et l’utilisation des capacités d’analyse et de coordination d’Interpol étaient essentielles à l’enquête et restent un élément essentiel du succès à ce jour et de l’enquête en cours sur ce groupe », a déclaré le chef adjoint du bureau central national d’Interpol à Dublin, Tony Kelly. Pour arriver à ses fins, Black Axe utilise diverses escroqueries : arnaques à l’amour, à l’héritage, grâce à de faux e-mails d’entreprises, fraudes aux impôts ou à la carte de crédit, etc.

Dans le cadre de l’opération, ce sont plus de 200 comptes bancaires liés à des actes de criminalité financière qui ont été bloqués. Environ 2,15 millions d’euros ont été saisis ou gelés, plus de 1 100 suspects ont été identifiés, et 103 d’entre eux ont été arrêtés.

INTERPOL Operation Jackal targets West African #OrganizedCrime #FinancialCrime & #BlackAxe crime syndicate with more than 100 arrests through international cooperation. #StrongerTogether 💪Find out more 🔽 https://t.co/i2VXIAWElv — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) August 8, 2023

Une opération qui vise également à dissuader d’autres groupes de cybercriminels

Déjà en 2022, une opération semblable avait été menée, visant également Black Axe. Elle avait permis de saisir 1,2 million d’euros et procéder à 75 arrestations. Ces actions sont notamment menées pour tenter de dissuader d’autres acteurs de mener à leur tour, ce genre de malversations.

« Cela envoie également un message fort aux réseaux criminels ouest-africains : peu importe où ils se cachent dans le cyberespace, Interpol les poursuivra sans relâche. Les activités illégales de Black Axe et des groupes criminels similaires resteront une priorité pour Interpol », conclut Isaac Kehinde Oginni, le directeur du Centre de lutte contre la criminalité financière et la lutte contre la corruption d’Interpol.