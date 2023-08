Amazon met à nouveau le cap sur l’Australie. Après avoir inauguré son premier entrepôt robotisé à Sydney en 2022, l’entreprise américaine a annoncé qu’un centre de distribution similaire ouvrira ses ...

Amazon met à nouveau le cap sur l’Australie. Après avoir inauguré son premier entrepôt robotisé à Sydney en 2022, l’entreprise américaine a annoncé qu’un centre de distribution similaire ouvrira ses portes en 2025. Il sera situé à Craigieburn, au nord de Melbourne.

Des robots pour gérer le plus grand entrepôt d’Australie

C’est un projet de grande envergure qui attend la branche australienne d’Amazon. Durant les prochains mois, ses équipes se concentreront sur la construction d’un entrepôt à quatre étages, d’une superficie totale de 209 000 mètres carrés. Une simple comparaison suffit pour se rendre compte de la grandeur de l’édifice : il fera presque 29 fois la taille d’un terrain de football. Lorsque le chantier sera terminé, cet entrepôt sera le plus grand du pays. Il abritera jusqu’à 25 millions de petits articles vendus sur le site du géant de l’e-commerce, comme des livres.

Pour gérer correctement ce gigantesque centre de distribution, Amazon recrutera plus de 2 000 personnes, majoritairement à temps plein. Le groupe compte également sur un tout autre type d’employés : les robots. Ils travailleront main dans la main avec les salariés en leur apportant les bacs destinés à l’inventaire. « Cela réduira le temps et les efforts que le personnel doit initialement consacrer à ranger les articles à vendre, ou à les récupérer pour les nouvelles commandes », explique l’entreprise de Seattle dans un communiqué.

L’Australie, au cœur de la stratégie d’expansion d’Amazon

Depuis plusieurs années déjà, Amazon redouble d’efforts pour conquérir l’Australie, où l’e-commerce se développe à vitesse grand V. Selon les données de Statista, le marché devrait croître de 9,7 % entre 2023 et 2027 au sein du pays, atteignant les 55 milliards de dollars.

L’entreprise américaine voit donc en la “Land Down Under” une véritable opportunité de croissance. En 2017, elle a construit son premier entrepôt dans la banlieue de Melbourne. Quelques mois plus tard, elle a inauguré son tout nouveau site e-commerce, depuis lequel les Australiens peuvent commander des appareils électroniques, vêtements et autres objets. De leur côté, les e-commerçants peuvent enfin y vendre leurs produits. Auparavant, le site australien d’Amazon permettait seulement de commander des livres.

Pour que les consommateurs puissent recevoir leurs produits rapidement aux quatre coins du pays, le géant a construit plusieurs entrepôts près de Sydney, Brisbane, Perth, Canberra et Adelaide. Ces investissements lui ont permis de proposer, en 2022, la livraison sous 24h dans certaines grandes villes. Un avantage offert dans le cadre de son abonnement Prime, qu’il cherche à développer activement au sein de ce territoire.

Petit à petit, le chiffre d’affaires d’Amazon grandit en Australie. Il devrait atteindre 5,5 milliards de dollars lors du prochain exercice financier.