Les familles commencent déjà à penser en fournitures scolaires dès août, pour bien se préparer pour la rentrée. Pour les acteurs du retail, il s’agit d’un moment crucial durant lequel ils peuvent considérablement accroître leurs ventes. Pour tirer au maximum profit de cette période décisive, DoorDash, spécialiste de la livraison de nourriture, et Staples, distributeur de fournitures de bureau, ont décidé d’unir leur force au travers d’un partenariat inédit.

Accroître le nombre d’abonnés au DoorPass

Depuis le lundi 7 août, 1 000 enseignes Staples sont référencées sur l’application DoorDash. Les consommateurs américains peuvent y commander les stylos, cahiers ou autres matériels scolaires vendus par la marque américaine et bénéficier de la livraison le jour même. Une option particulièrement pratique pour les parents et étudiants qui cherchent à éviter les papeteries et les supermarchés bondés. Les retardataires pourront également en profiter pour faire leurs achats de dernière minute, car DoorDash assure une livraison « en moyenne en moins d’une heure, directement devant leur porte ». Cerise sur le gâteau, une réduction est proposée aux acheteurs dont le panier dépasse 40 dollars.

Pour profiter de ces avantages, ils devront toutefois avoir souscrit au DoorPass. Grâce à celui-ci, ils peuvent jouir de la livraison gratuite en illimité pour les commandes atteignant 15 dollars. Depuis plusieurs mois, l’entreprise californienne cherche à développer son offre d’abonnement pour fidéliser davantage de consommateurs. Ses efforts commencent à payer : le nombre d’abonnés au DoorPass a augmenté de 50 % entre 2022 et 2021, passant de 10 à 15 millions.

Diversifier sa stratégie de développement

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie à long terme de DoorDash : étendre son offre au-delà de la livraison de nourriture. Depuis le début de l’année, la société californienne a signé des partenariats avec plusieurs retailers œuvrant dans des secteurs bien différents, comme Lush Cosmetics, Victoria’s Secret et Party City. Ces alliances sont un moyen de diversifier le type de produits proposé sur son application et de concurrencer un peu plus UberEats, qui propose également la livraison d’articles non alimentaires.

En parallèle, DoorDash cherche à étoffer un peu plus sa plateforme grâce à de nouveaux services. Parmi ceux-ci, un agent conversationnel qui recommande des restaurants ou encore la récupération de colis. Le livreur vient récupérer le paquet directement chez le client puis l’apporte dans un point relais UPS, USPS ou FedEx.