Dans le futur, les intelligences artificielles pourront commander des repas. Un avenir qui pourrait être très proche : DoorDash, une entreprise américaine spécialisée dans la livraison de nourriture, travaille depuis plusieurs mois sur un agent conversationnel.

DoorDash en avance sur Uber

DashAI, voici le nom du nouveau système de DoorDash. Cette IA permettrait aux clients d’obtenir des recommandations de restaurants personnalisés. Les consommateurs n’auraient qu’à écrire des requêtes pour activer l’agent conversationnel.

Cette technologie a été découverte dans l’application iPhone par le développeur Steve Moser. Dans un article de blog, il a affirmé avoir trouvé des bouts de code de DashAI qui est décrite comme une IA conversationnelle. Lors de son utilisation, l’agent prévient dans un message d’avertissement qu’il est en phase d’expérimentation et peut avoir des défaillances.

Le développeur rapporte que le code fournit des exemples de requêtes que les utilisateurs peuvent écrire pour interroger le système : « Pouvez-vous me montrer des options de dîner très appréciées et abordables à proximité ? », « Donnez-moi un endroit qui livre des hamburgers et qui propose également de très bonnes options de salade ? », « Où puis-je trouver de la nourriture asiatique authentique ? J’aime le chinois et le thaï. ».

Le chatbot pourrait permettre aux clients de trouver des restaurants qui correspondent à des préférences précises. Les acheteurs atteints de restrictions alimentaires comme une intolérance au lactose n’auraient plus besoin de lire les informations de chaque restaurant.

Cette nouvelle technologie était attendue par les investisseurs. En mai dernier, le PDG de DoorDash, Tony Xu, avait déclaré lors d’une conférence téléphonique que l’entreprise « menait différentes expériences en interne ». D’après Bloomberg, DoorDash représente 65 % des ventes de livraison de nourriture aux États-Unis. Si DashAI est déployé prochainement, elle prendrait une longueur d’avance sur ses concurrents Uber, JustEat et GrubHub.

Pour le moment aux États-Unis, Instacar est l’unique entreprise du secteur à avoir lancé son intelligence artificielle Ask. L’agent conversationnel est conçu pour répondre aux questions liées à l’alimentation, proposer des recommandations de produits et fournir des informations sur les ingrédients, les facteurs alimentaires et la préparation des repas.