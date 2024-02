Too Good To Go Platform. Voici le nom de la nouvelle solution tout-en-un alimentée par l’intelligence artificielle (IA) lancée cette semaine par Too Good To Go. La start-up française a décidé avec l’IA de pousser d’un cran sa mission de limiter le gaspillage alimentaire.

Avec l’IA, Too Good To Go propose une solution tout-en-un

La solution proposée par l’entreprise doit permettre aux grandes surfaces de valoriser leurs invendus alimentaires grâce à une meilleure gestion de leurs excédents. « L’objectif : éviter le gaspillage alimentaire tout en préservant les marges, » insiste Too Good To Go dans son communiqué. Concrètement, l’outil permet d’identifier les produits à dates courtes en magasin et propose des recommandations afin de les revaloriser. Cela passe par des remises en magasins, par des dons aux associations ou par la mise en ligne de paniers surprises sur l’application développée par la start-up.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Face à l’enjeu que représente le gaspillage alimentaire, la technologie et l’IA font partie intégrante des solutions pour y répondre et en accélérer la réduction, » explique Méleyne Rabot, la directrice générale de l’entreprise. Too Good To Go Platform s’articule autour de cinq modules qui peuvent être utilisés séparément ou de manière combinée, en fonction de la stratégie de gestion du surplus alimentaire de l’enseigne de grande distribution qui utilise l’outil.

Les modules permettant de gérer et digitaliser les produits avec une date de péremption, d’attribuer des produits aux paniers surprises Too Good To Go, et de tracer les produits donnés aux associations qui en ont besoin, n’exploite pas l’intelligence artificielle. C’est principalement pour fournir des recommandations afin de donner une seconde vie à ces produits périssables que cette technologie est exploitée.

En fonction de la stratégie mise en place par l’enseigne et des produits qu’elle propose, les utilisateurs peuvent définir des paramètres permettant à l’outil de leur recommander le meilleur canal de revalorisation pour leurs denrées à date de péremption. « Cette approche systématique laisse peu de marge d’erreur à l’employé au moment de l’attribution, tandis que la multiplicité des canaux de distribution garantit de meilleures chances de revalorisation du produit », précise la start-up.

L’IA est également utilisée pour le stickage date courte et la remise en rayon qui constitue le dernier module présent sur la plateforme. Là aussi, l’outil applique les règles de remise de l’enseigne qui peuvent être définies par l’utilisateur. Grâce à un vaste ensemble de données sur lequel s’appuie l’outil, un taux de remise plus adapté est proposé aux produits à dates courtes. « Cette remise intelligente, plus fidèle aux réalités du quotidien, permet d’augmenter les marges du magasin tout en réduisant le gaspillage alimentaire, » conclut l’entreprise.