Grâce à sa réorganisation logistique, Amazon n’a jamais livré aussi rapidement aux États-Unis. Son objectif d’établir la livraison le jour même ou en un jour comme norme n’a jamais été aussi proche, assure le géant de l’e-commerce.

Réduire la distance entre les produits et les clients

Amazon investit massivement depuis plusieurs années pour livrer plus rapidement à moindre coût. Si la pandémie a entravé ses efforts, la société vient de franchir une étape cruciale pour son activité logistique. « Depuis le début de l’année, nous avons livré plus de 1,8 milliard de colis aux membres américains de Prime le jour même ou le lendemain, soit près de quatre fois ce que nous avons livré à ces vitesses à ce stade en 2019 », annonce Doug Herrington, PDG de Worldwide Amazon Stores, dans un billet de blog.

Pour atteindre ces impressionnantes capacités de livraison, la firme a notamment divisé son réseau logistique en huit régions autonomes aux États-Unis. Ainsi, les articles sont stockés et expédiés localement, dans chaque région, autant que possible. Au lieu de transporter les produits à travers tout le pays, l’entreprise les garde dans des entrepôts régionaux proches des clients.

En parallèle, Amazon a étendu son réseau de magasins qui stockent des produits pour la livraison le jour même. « Les installations « Same-Day » sont des bâtiments plus petits situés à proximité des grandes zones métropolitaines qu’ils desservent, ce qui réduit la distance à parcourir pour atteindre les clients », détaille la société.

En utilisant cette approche régionale, Amazon peut s’assurer que les articles couramment achetés sont déjà situés à proximité des clients, ce qui réduit le temps nécessaire pour les livrer. Rien que depuis le début de cette année, la distance entre les sites de livraison et les clients a diminué de 15 %, avec 12 % de points de contact en moins dans le réseau intermédiaire, continue l’entreprise.

L’IA pour mieux comprendre les comportements de consommation locaux

Amazon a également amélioré sa technologie de machine learning. Cela lui permet de mieux planifier l’emplacement et la quantité des stocks dans les entrepôts, et accélère les délais de livraison. Dans les 60 principales zones métropolitaines des États-Unis, elle affirme que plus de la moitié des commandes Prime sont arrivées le jour même ou le lendemain.

La livraison plus rapide pousse les consommateurs américains à acheter plus d’articles sur Amazon au détriment de leurs magasins de quartier ou des grandes surfaces. L’entreprise explique qu’en parallèle, elle est parvenue à réduire le nombre d’accidents de ses employés sur leur lieu de travail. « De 2019 à 2022, nous avons constaté une réduction de 23 % de notre taux d’incidents enregistrables aux États-Unis et une réduction de 69 % de notre taux d’incidents avec arrêt de travail », continue-t-elle.

Amazon prévoit de doubler le nombre de sites de vente prévus pour le jour même dans son réseau au cours des deux prochaines années.